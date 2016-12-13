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«العجاتي» يكشف أبرز تعديلات قانون الاجراءات الجنائية

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«العجاتي» يكشف أبرز تعديلات قانون الاجراءات الجنائية «العجاتي» يكشف أبرز تعديلات قانون الاجراءات الجنائية

المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن ملامح التعديلات الجديدة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، تجعل من محكمة النقض محكمة موضوع، وليس للنظر في الأحكام فقط.

وأضاف “العجاتي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، إن مجلس الدولة وافق في إطار عمل على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، على فصل محكمة النقض في موضوعات القضايا، وأكد أنه لا يتعارض مع الدستور.

وعن المطالبات بضرورة تعديل الدستور، أوضح “العجاتي”، أن تعديل الدستور ليس نزهة، مبديا تفهمه لمن يطالبون بتعديله قائلا: “من يطالبون بتعديل الدستور معذورون”.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، أمهل حكومة المهندس شريف إسماعيل، اليوم، 30 يوما للانتهاء من إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية.

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