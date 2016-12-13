الداخلية: تحليل الـ dna تم فى 6 ساعات.. وتم مطابقته مع والدة الانتحاري وشقيقه

قال الواء طارق عطية مساعد وزي رالداخلية للإعلام والعلاقات بأن التحقيقات الجارية فى حادث الكنيسة البطرسية مازالت جارية وصدر قرار اليوم من النيابة العامة باستمرار حبس المتهمين 4 أيام على زمة القضية، وجارى البحث والكشف عن باقى العناصر الارهابية، وتابع: تم ضبط حزامين ناسفين مع احدى العناصر الارهابية أثناء ضبطهم .

ورد “عطية فى مداخلة هاتفية مع الاعلامي جابر القرموطي على قناة العاصمة 2: على المشككين فى تحليل dna والذى صدر سريعا وقال هؤلاء لازم يشككوا فى كل شئ وما قدمناه للرأى العام معلومات وأدلة يقينية وتم مطابقة ال dna للارهابي المنتحر ب dna الخاص بوالدته وشقيقه وتبين أنه صحيح وأن هذا الشاب هو من قام بهذه العملية الارهابية الاجرامية.

وقال ال dna يتم من خلال عدة أشياء أولا الدم والشعر والعضم ، ولكن الدم أقوى لآنه يوضح الخريطة الجينية بدقة وهذا ما تم فى 6 ساعات بمعمل الادلة الجنائية، وتابع، الامر لا يحتاج إلى 48 ساعة كما شككوا وانما يتم فى 6 ساعات فقط.

وقال اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات بأن وزارة الداخلية لا تهتم فقط بمواجهة العناصر الارهابية ولكنها تهتم ايضا بتفعيل دورها الخدمي الذى تقدمه للمواطنين وتطويره وأضاف اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية طالب بتقديم الخدمات للمواطنين من خلال موقع وزارة الداخلية فالمواطن الان يستطيع أن يدخل على موقع وزارة الداخلية ويصل على كافة المعلومات الخاصة بالخدمات المثدمة له.