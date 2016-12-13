ننشر حيثيات تأييد إعدام حيارة فى مذبحة رفح الثانية

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في الطعن رقم ٧٩٥٤ لسنه ٨٦ قضائية الصادر برفض الطعن المقدم من عادل حباره و١٥ اخرين صادر ضدهم احكاما بالسجن ،والذي انتهت المحكمة في حكمها الي عدم قبول الطعن المقدم من عادل محمد ابراهيم محمد وشهرته عادل حبارةوصدور حكم نهائي وبات باعدامة

وقالت المحكمة ان المتهم عادل حبارة قدن اسباب ذعنو في النيعاد ، للي انه لم يقرربالطعن بالنقض في الحكم،حيث رفض حيازة التقرير بالطعن ،ولم يعلن رغبته فيه ،وان عدم التقرير بالطعن لايجعل للطعن قائمة ،فلا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه تقديم اسباب له

> وبعد استعراض محكمة النقض لجميع اوراق التحقيقات وحكم محكمة ومحاضر الجلسات وحكم الجنايات واسباب طعن المتهمين ومذكرة نيابة النقض برايها في الطعن ،قالت المحكمة تستخلص مما سبق ان المحكمة لاتري في اوراق الدعوي اكراهل وقع علي المتهمين وان المحقق احاطهم علما بالتهم المسندة اليهم ولم يثبت لها انه قد استطال المتهمين اذي ماديا او معنويا ،كما لم تستخلص المحكمة من ظروف القضية وملابساتها تاثر ارادة المتهمين .

> ولم تاخد محكمة النقض بدفع المتهم عادل حبارة بانه لم يتواجد في الحيز المكاني للواقعة واخذت المحكمة لاقوال شهود العيان اللذين اكدوا ارتكاب المتهمين الواقعة وانهم تريصوا علي جانب طريق رفح العريش بعد كمين ابو طويله بالقرب من قرية الوفاء واخذت المحكمة ايضا بكتاب مقدم من جهاز تنظيم الاتصالات ان هناك مكالمات تليفونيه من اجهزة تليفونات محمولة خاصة بالمتهمين تم رصدها في النطاق الحغرافي للبرج رقم “٥٢٠٦”الكائن بقرية الوفاء بمحافظة شمال سيناء.