أخبار عاجلة

الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور المصريين الاحرار بسوهاج يقدم واجب العزاء في شهداء الكنيسة البطرسية

Google+ Print

unnamed (4)في إطار التلاحم الوطني الذي يظهر وقت الشدائد و انطلاقاً من حرص حزب المصريين الأحرار على القيام بدورة المجتمعى .
>

قام مساء اليوم وفد من هيئة مكتب حزب المصريين الأحرار بسوهاج برئاسة الاعلامى مصطفى سالم أمين الحزب بسوهاج  وعضو مجلس النواب وبمشاركة أعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة و أمناء الأمانات النوعية بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج لتقديم واجب العزاء في شهداء الوطن الذين أغتالتهم يد الأرهاب الأسود في الكنيسة البطرسية بالعباسية .
>

 

و كان في أستقبالهم نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج و المراغة و المنشأة و العديد من الأباءالكهنة و أعضاء المجلس الملي بسوهاج .
>

و بعد تقديم واجب العزاء أكد الجميع على أهمية و ضرورة الأصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح ، وعلى ضرورة قيام كافة المؤسسات الدينية و الثقافية و التعليمية ببذل مزيد من الجهد لمواجهة الفكر المتطرف و العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب ، وطالب الجميع بضرورة الأسراع في استصدار تشريعات لمعالجة مشكلة البطء في التقاضي و أصدار الأحكام النهائية و الباته في قضايا الأرهاب .

unnamed (4) unnamed (3) unnamed (2) unnamed (1)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين