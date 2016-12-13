بالصور المصريين الاحرار بسوهاج يقدم واجب العزاء في شهداء الكنيسة البطرسية

في إطار التلاحم الوطني الذي يظهر وقت الشدائد و انطلاقاً من حرص حزب المصريين الأحرار على القيام بدورة المجتمعى .

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قام مساء اليوم وفد من هيئة مكتب حزب المصريين الأحرار بسوهاج برئاسة الاعلامى مصطفى سالم أمين الحزب بسوهاج وعضو مجلس النواب وبمشاركة أعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة و أمناء الأمانات النوعية بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسوهاج لتقديم واجب العزاء في شهداء الوطن الذين أغتالتهم يد الأرهاب الأسود في الكنيسة البطرسية بالعباسية .

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و كان في أستقبالهم نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج و المراغة و المنشأة و العديد من الأباءالكهنة و أعضاء المجلس الملي بسوهاج .

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و بعد تقديم واجب العزاء أكد الجميع على أهمية و ضرورة الأصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وعلى ضرورة قيام كافة المؤسسات الدينية و الثقافية و التعليمية ببذل مزيد من الجهد لمواجهة الفكر المتطرف و العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب ، وطالب الجميع بضرورة الأسراع في استصدار تشريعات لمعالجة مشكلة البطء في التقاضي و أصدار الأحكام النهائية و الباته في قضايا الأرهاب .