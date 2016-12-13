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العجاتي: الإعلاميون هم من وضعوا قانون الإعلام الموحد

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العجاتي: الإعلاميون هم من وضعوا قانون الإعلام الموحد العجاتي: الإعلاميون هم من وضعوا قانون الإعلام الموحد

المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب (أرشيفية)

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن الإعلاميون هم من وضعوا قانون تنظيم العمل المؤسسي للصحافة والإعلام، وكان دور التأكد من صحة صياغة ما تم الاتفاق عليه فقط.

وأضاف “العجاتي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في ” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للقانون الجديد سيصبح للإعلاميين نقابة مهنية لأول مرة.

كان مجلس النواب وافق اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم العمل المؤسسي للصحافة والإعلام، تمهيدا للتصويت على إقراره في الجلسة المقررة للمجلس غدا الأربعاء.

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