العجاتي: الإعلاميون هم من وضعوا قانون الإعلام الموحد

قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، إن الإعلاميون هم من وضعوا قانون تنظيم العمل المؤسسي للصحافة والإعلام، وكان دور الحكومة التأكد من صحة صياغة ما تم الاتفاق عليه فقط.

وأضاف “العجاتي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للقانون الجديد سيصبح للإعلاميين نقابة مهنية لأول مرة.

كان مجلس النواب وافق اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم العمل المؤسسي للصحافة والإعلام، تمهيدا للتصويت على إقراره في الجلسة المقررة للمجلس غدا الأربعاء.