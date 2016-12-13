لاول مره منذ التعويم … «الدولار»يسجل 18 جنيه في البنوك المصرية

سجل الدولار الأمريكي 18 جنيهًا اليوم الثلاثاء، في بنوك مصرية حكومية لأول مرة منذ (تعويم الجنيه) المصري في الشهر الماضي.

> وأعلن بنكا مصر والأهلي المصري تثبيت سعر شراء الدولار عند 18 جنيها بدلا من 17.95، وبيعًا عند 18.25 جنيه. أما في السوق السوداء وبحسب وكالة «رويترز»، فن سعر الشراء عند 18.25 جنيه، والبيع عند 18.40 جنيه وبلغ متوسط أسعار شراء البنوك العاملة في مصر للدولار ما بين 18 و18.30 جنيه، والبيع ما بين 18.25 و18.50 جنيه.