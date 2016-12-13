نجمات Critics Choice Awards بأرقى الإطلالات
الثلاثاء 13-12-2016 14:56
أقيم في عطلة نهاية الأسبوع حفل توزيع جوائز "كريتيكس شويس" Critics Choice Awards في مدينة لوس أنجلوس. ومثل كل عام، حضر الحفل عدد كبير من النجوم والنجمات وقد تألقوا بأجمل تصاميم الملابس وأكثرها فخامة.
إطلالات النجمات هذا العام اتسمت بالروعة وغلبت عليها الأناقة بشكل لافت، وكان هنالك الكثيرات من النجمات اللواتي استحقين لقب الأكثر أناقة، ومن بين هؤلاء النجمات نذكر إطلالة النجمة المخضرمة "نيكول كيدمان" Nicole Kidman في فستان باللون الأسود مكشوف الكتفين من "براندون ماكسويل" Brandon Maxwell، كما أحببنا إطلالة النجمة الجميلة "جيسيكا بيل" Jessica Biel في فستان مميز اختارته من "ايلي صعب" Elie Saab، وبدت إطلالة النجمة البريطانية "كيت بيكنسيل" Kate Bekinsale مثل الأميرات في فستان ذي تصميم فاخر باللون الأسود من "ريم عكرا" Reem Acra، وإطلالة النجمة الشابة "هايلي ستينفيلد" Hailee Steinfeld غاية في النعومة في فستان مزين بالورود اختارته من "جيسون وو" Jason Wu، أما "ايمي ادامز" Amy Adams فقد اختارت فستاناً أبيض غاية في الأناقة من دار "اتيليه فيرساتشي" Atelier Versace، هؤلاء النجمات وغيرهن دخلن قائمة الأكثر أناقة في حفل توزيع جوائز "كريتيكس شويس" Critics Choice Awards. شاهدي الصور واختاري إطلالة النجمة المفضلة بالنسبة لك.