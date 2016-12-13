هؤلاء هم الفائزون في حفل Critics Choice Awards Ceremony

أقيم مساء الأحد حفل توزيع جوائز النقاد أو Critics Choice Awards Ceremony في هنغار باركر ضمن مطار سانتا مونيكا في لوس أنجلوس.

وحصد النجمان كايسي أفليك Casey Affleck و ناتالي بورتمان Natalie Portman صدارة الفائزين، إذ فاز كل منهما بجائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة.

وقد فازت ناتالي بالجائزة عن دورها الذي جسدت فيه شخصية السيدة الأولى السابقة جاكلين كينيدي أوناسيس في فيلم يتناول سيرتها الذاتية، أما كايسي ففاز عن دور الرجل المنعزل "لي تشاندلر" في الدراما Manchester By The Sea.

وكانت جائزة أفضل ممثل مساعد لـ ماهرشالا علي Mahershala Ali عن فيلم Moonlight وأفضل ممثلة مساعدة لـ فيولا ديفيس Viola Davis عن دورها فى فيلم Fences.

أما جائزة أفضل فيلم فكانت من نصيب إيما ستون Emma Stone وريان جوسلينج Ryan Gosling عن فيلمهما الموسيقي الاستعراضي "Lala Land"، الذي حصد أيضاً جائزة أفضل صورة وأفضل إخراج.

وحصد فيلم " Deadpool " على جائزة أفضل فيلم كوميدي فيما نال بطله رايان رينولدز Ryan Reynolds جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي.

ونال النجم الأمريكي ميل جيبسون Mel Gibson جائزة النقاد، بينما فاز فيلمه الجديد " Hacksaw Ridge" بجائزة أفضل فيلم "أكشن".

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