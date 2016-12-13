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"سيدتي نت" يكشف الحقيقة: هل تراجعت روبي عن الصلح مع زوجها؟

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"سيدتي نت" يكشف الحقيقة: هل تراجعت روبي عن الصلح مع زوجها؟ "سيدتي نت" يكشف الحقيقة: هل تراجعت روبي عن الصلح مع زوجها؟

الثلاثاء 13-12-2016 15:48

القاهرة_عمرو رضا

عندما أطلت الفنانة روبي مع الممثلة القديرة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" كانت المفاجأة بعودة خاتم الزفاف إلى يدها اليسرى، وأكدت وقتها أنها عادت لزوجها المخرج سامح عبد العزيز وأغلقت باب قضية الخلع التي رفعتها مؤخراً، ولكن المفاجأة الأكبر أن الباب لم يوصد ولا زالت القضية منظورة أمام محاكم الأسرة وآخرها جلسة الأمس التى جددت الحديث عن استمرار روبي بطلب الخلع.
الحقبقة تكشفها "سيدتي نت" من كواليس محكمة الأسرة ، فقد تم تأجيل دعوى الخلع المقامة من رانيا حسين محمد الشهيرة بـ "روبي"، ضد زوجها المخرج سامح عبد العزيز إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري للإعلان، وهو ما يعني غياب الطرفين عن الحضور لقاعة المحكمة وعدم وصول التنازل الرسمي من فريق دفاع روبي أو تقرير لجنة الصلح في الدعوى القضائية رقم 3136 لسنة 2015، ولهذا ستواصل المحكمة نظر القضية وفقا لقانون الاجراءات لحين وصول أحدهما، أو تقضي بحفظ الدعوى حال استمرار غياب الطرفين حيث لا يمكن الحكم غيابياً بقضايا الخلع ويتوجب على روبي حضور جلسة خاصة لرد مقدم المهر والنطق بالصيغة الشرعية لطلب الطلاق حتى تكتمل أوراق الدعوى.
يشار أن أوراق الدعوى أكدت أن الفنانة تزوجت من سامح عبد العزيز بموجب عقد شرعي في سبتمبر 2014، وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الطفلة "طيبة" ونشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة بحسب دعواها، وأضافت في دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لكن دون جدوى؛ مما دفعها ﻹقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

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سيدتي