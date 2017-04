أديل الأفضل في حفل توزيع جوائز BBC

للسنة الثانية على التوالي، حصدت النجمة العالمية أديل Adele حصّة الأسد في حفل توزيع جوائز BBC للموسيقى الذي أقيم مساء الإثنين في العاصمة البريطانية لندن.

وحصلت أديل، التي لم تحضر الحفل، على جائزتين رئيسيتين، هما جائزة أفضل أغنية عن "Hello" وجائزة ألبوم العام عن ألبومها "25".

وفي رسالة خاصة منها قالت أديل المتواجدة حالياً في لوس أنجليس "أعتذر عن عدم الحضور... كان عاما طويلا من السفر، لكن هذه الجائزة تخفف من شعوري بالحنين للوطن".

وعلى خطى أديل تغيب فريق الروك البريطاني Coldplay عن الحفل، لكنّهم قبلوا جائزة "أفضل فنان" وهم على خشبة المسرح في حفل في استراليا.

وقال كريس مارتين Chris Martin عضو الفريق في رسالة مصوّرة من استاد الإتحاد في ميلبورن "نأسف لأننا لسنا هناك، نحبكم وممتنّون لكم للغاية ونراكم قريبا".

وحصلت فرقت The 1975 على جائزة Radio 1 Live Lounge Performance عن أغنية What Makes You Beautiful لـ One Direction.

يشار إلى أن جوائز BBC للموسيقى، التي أقيمت في دورتها الثالثة، تهدف للاحتفاء بالإنجازات والمواهب في الموسيقى ضمن بريطانيا وعالمياً.