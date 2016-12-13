الشاب خالد عن سعد المجرد: لا مؤامرة جزائرية وهو أضاع نفسه

قبل يومين على إطلاقه كليبه الجديد، خرج الفنان الجزائري الشاب خالد بتصريح مثير للجدل حول قضية الفنان المغربي سعد لمجرد خلال استضافته عبر قناة MBC.

ونفى الشاب خالد أن يكون سعد ضحية مؤامرة جزائرية واصفاً الأمر بأنه طيش شباب ليس إلا، وتابع "لكن هذا لا يمنع من أنّ سعد "ضيّع روحو"، معتبراً أن سعد لم يأخذ ما جرى له في أمريكا على محمل الجد وها هو الآن في فرنسا يقع في نفس المشكلة ويدفع الثمن .

وتابع "أنا شفت سعد لمجرد وهاذي أخطاء شباب وهو دارها لراسو... دار مشكلة فامريكا وهرب من بعد دارها فبلد آخر وقالو معليش ولكن حصل بباريس." مضيفا أن الفنان "ضيع راسو".

تصريحات الشاب خالد لم تنل إعجاب محبي سعد لمجرد الذين اعتبروا أنّ محنة سعد عرّفت الصديق من العدو.

يذكر أنّ الفنان سعد المجرد لا يزال قابعاً في سجن فلوري دون أي جديد يذكر، إلا بعض الإشاعات حول إطلاق سراحه التي ما تلبث أن تخفت لعدم صحتها.