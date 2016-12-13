فيلم "محبس".. التمسك في الماضي يحجب جمال الحاضر

العنصرية بين المجتمعات، الحقد، التمسّك الأعمى بالماضي الذي تكون نتيجته عدم رؤية الجمال في الحاضر، الاختلافات بين الأفراد، أو حتّى بين المجتمعات التي يتمّ تسليط الضوء عليها أكثر بكثير من التركيز على التشابه... كل ذلك وأكثر من إشكالات تعاني منها المجتمعات يضعها فيلم "محبس" للمخرجة صوفي بطرس تحت المجهر تاركاً للجمهور آفاقاً مفتوحة للحكم عليها.

"سيدتي" التقت عدداً من الكادر الفني لفريق فيلم "محبس" وهم: جوليا قصار، جابر جوخدار، سيرينا الشامي، وصوفي بطرس وذلك ضمن مؤتمر صحفي على هامش مهرجان دبي السينمائي فكان لنا التقرير الآتي: