بالصور: حقيقة القبض على محمد فؤاد في باريس

أصدرت الشركة المنتجة لمسلسل "الضاهر" بياناً لكشف حقيقة الصور المتداولة عن القبض على المطرب الشهير محمد فؤاد في شوارع باريس، مؤكدة أن الصور حقيقية وغير مفبركة وتم التقاطها في باريس بالفعل، ولكن ضمن مشاهد المسلسل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2017.

الصور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الكثير من الشائعات حول تشابه ملابسات واقعة القبض على المطرب المصري محمد فؤاد مع تفاصيل القبض على زميله المغربي سعد لمجرد، ولكن الشركة المنتجة نفت الأمر تماماً، وأكدت أن الصور من موقع التصوير، وأن فريق العمل ومن بينه محمد فؤاد في طريقهم الى العاصمة اليونانية أثينا لاستكمال التصوير الخارجي للمسلسل الذي يقدم قصة عن تجنيد ضابط مصري لصالح جهاز الموساد.

يذكر أن المسلسل من بطولة الفنان القدير حسن يوسف والنجمة التونسية فريال يوسف واللبنانية مادلين طبر والممثل تامر عبد المنعم الذي قام بكتابة المسلسل ويشارك بإنتاجه.