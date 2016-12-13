بالتفاصيل: زواج المطربات بملحنين قصص فاشلة وإحداها تحوّلت إلى كارثة

انضمت محبوبة العرب المطربة الشابة كارمن سليمان لقائمة طويلة من نجمات الطرب اللواتي اخترن الاقتران بعالم الألحان في العمل والبيت، وتزوجن الملحنين والموزعين الموسيقيين، بدءاً من كوكب الشرق أم كلثوم، مروراً بالسيدة وردة وكروان الشرق فايزة أحمد وجارة القمر فيروز، ومن بعدهن الديفا سميرة سعيد، والنجمة نوال الكويتية، وانتهاء بنجمات الجيل الجديد شيرين عبد الوهاب وأنغام وساندي وجنات وآمال ماهر. لكن حظوظ النجمات تفاوتت، إذ عرف بعضهن الطريق سريعاً إلى ورقة الطلاق، بينما صمدت زيجات قليلة جداً بوجه "الغيرة الفنية".

النجمة كارمن سليمان عقدت قرانها مؤخراً على الملحن الشاب مصطفى جاد، بحضور زميلتها الكبرى ساندي. والمؤكد أن الأخيرة لم تقدم نصيحتها الشخصية، لأنها مرت بأزمة كبرى كادت تكلفها مستقبلها الفني كله والكثير من صحتها النفسية، جراء زواجها بالملحن والمنتج ومدير أعمالها حسام بدران، الذي تحمل كل نفقات وأعباء بدايتها الفنية. وعندما طلبت الطلاق، استغلّ إشرافه على كل صفحاتها الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن اعتزالها الفن نهائياً، فاحتاجت لستة أشهر كاملة حتى تتعافى من صدمتها النفسية وتعود لترويج ألبومها الجديد.

أنغام... الزواج الأزمة

النجمة أنغام تعدّ المثل الأعلى لكارمن سليمان، ومن المؤكّد أيضاً أنها لم تستمع إلى تجربتها حول أزمة ارتباط المطربة بملحّن أو موزّع موسيقيّ. ولو سألتها، لفتحت لها دفاتر قضيّة الخلع من زوجها الثاني الموزع الموسيقى الكويتي فهد، الذي تزوّجته في شهر مايو عام 2004، بعد طلاقها من مهندس الصوت مجدي عارف، والد ابنها البكر "عمر"، وانتهت علاقتهما برفع أنغام قضية خلع وحضانة.

أسباب النهاية الحزينة قيل إنها عائليّة، وتتعلق بنظرة عائلته المتحفظة تجاه الوسط الفني، ورغبتها في فرض المزيد من القيود على نشاط أنغام الفني والاجتماعي، بينما أكد البعض الآخر أن أنغام عانت بسبب المردود الضعيف للألبومين الصادرين بتوزيع فهد. وكانت حتى وقت قريب ممنوعة من دخول الكويت خوفاً من تنفيذ أحكام قضائية صدرت بحقها، بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم رؤية الصغير "عبد الرحمن".

شيرين تجربتان فاشلتان

النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب خاضت هي الأخرى تجربتين فاشلتين، إذ تزوّجت ملحّنين؛ الأول هو الملحّن والموزّع الموسيقي مدحت خميس، وكانت تنكر زواجها، وكادت تدخل السجن بسبب اتهامها بتزوير محرّر رسميّ، عندما ادعت أنها لا تزال آنسة، ثم تزوجت الملحّن محمد مصطفى، وأنجبت طفلتين هما "مريم وهناء"، ثمّ طلبت الطلاق بسبب ما وصفته بـ"الحياة المنغلقة"، مؤكدة أنه لم يكن يفرض عليها ألحانه، ولم تكن تفرض نفسها على موسيقاه، ولكن زواجهما كان له الأثر السيّء عليهما، وطلاقهما أحدث نفس الأثر لدى الطفلتين، وقالت أكثر من مرة إنّها فكّرت بالعودة لطليقها من أجل الطفلتين، ولكنهما اتفقا معاً على أنّ الزواج سيضرّ بهما.

جنات حالة زواج عجيبة

الفنانة المغربية جنات صاحبة واحدة من حالات الزواج العجيبة بين المطربات والملحنين، إذ أكّد مكتشفها محمد ضياء أنه تزوجها وهي بعمر 16 عاماً، ونشر الصور الرسمية لحفل الزفاف، وأشار إلى وقوع الطلاق بعد ثلاث سنوات، بينما هي تصرّ على أنها لم تتزوج حتى الآن.

ضياء لم يكرر خطأ الزواج سراً، بل أعلن زواجه فوراً هذه المرة، فكانت زوجته المطربة آمال ماهر، التي أنجبت له طفلهما الوحيد "عمر"، قبل أن تطلب الطلاق سريعاً، بعدما علمت بأنه تزوّج شقيقة المطربة السورية أصالة، ثم لم تكرّر التجربة مجدداً.

الزيجة الأشهر

الزيجة الأشهر بين أميرات الغناء وملوك التلحين كانت من نصيب الجزائرية وردة والموسيقار المصري بليغ حمدي، واستمرت ست سنوات، كانت الأجمل في المسيرة الفنية للنجمين الراحلين، اللذين قدّما معاً روائع لا تنسى من الغناء والسينما وحتى المسلسلات الدرامية، ومنها "أوراق الورد". لكن وردة اختصرت على المستوى العائلي كلّ ما يجب قوله بوصفها بليغ بالزوج الفاشل. ويُقال إن المنافسة الفنية بين وردة وعبد الحليم حافظ كانت سبب الطلاق، خصوصاً أنّ بليغ لم يكن ليفرّط في فرص التعاون مع الأخير، بينما يرى البعض الآخر أنّ حماس بليغ لموهبة ميادة الحناوي وشائعة زواجه كانت القشة التي قسمت عشّ الزواج المتداعي، وهو ما المحت إليه الفنانة الجزائرية حين صرّحت بأنّ الفنانة السورية "ميادة الحناوي" كانت سبباً في طلاقها من زوجها، لرغبتها في أغنية "مش عوايدك" التي قدّمها بليغ لميادة الحناوي.

زواج وطلاق كارثي

الأزمة نفسها تكررت عند زواج كروان الشرق فايزة أحمد للمرة الرابعة بالملحن الشاب وقتها محمد سلطان، إذ فرض عليها الأخير ألا تتعاون مع منافسيه محمد الموجي وكمال الطويل وبليغ حمدي، ولا حتى رياض السنباطي، طالباً منها أن تتفرّغ لتقديم ألحانه، في الوقت الذي سمح لها بالتعاون مع محمد عبد الوهاب فقط، برغم أنّ الزواج كان الأطول بين زيجات فايزة، إذ استمرّ 17 عاماً، وأنجبت منه ولديها التوأمين (طارق وعمرو)، قبل أن ينتهي إلى طلاق كارثي عام 1981 لتتزوج بشاب لم يقم معها طويلاً؛ وقيل وقتها إنه استولى على أغلب ما تملكه، لتصاب بعدها بالمرض اللعين. ووافق سلطان على إعادتها إلى عصمته قبل موتها بأسابيع قليلة وفاء لـ"العيش والملح".

كوكب الشرق وزواج القرن العشرين

زواج القرن العشرين في الوسط الغنائي كان بين صاحبة العصمة أم كلثوم والملحّن الواعد وقتها محمود الشريف. ولكنّ الزواج انتهي بأسرع ممّا بدأ، بعدما تيقّنت كوكب الشرق من أن الملحّن الشاب لم ينفذ وعده ويطلّق زوجته الأولى، فيما أبت أم كلثوم أن تُعرف بين الناس بالزوجة الثانية، فانتهى حلم أن يقدّم الشريف لحناً لسيدة الغناء العربي.

الملحّن والمطرب رامي جلال "ذاكر تاريخ الصراع العائلي بين المطربات والملحنين" قبل أن يعلن زواجه رسمياً بالمطربة المصرية الشابة ناريمان، إذ تمّ الاتفاق معها على اعتزال الفن نهائياً، برغم أنّها من اكتشافه، ولم تغنِّ إلا من ألحانه وكلماته بأغنية "مبقاش في حاجة" في ألبوم "شخبطة على الحيط".

سميرة سعيد... أزمة نفسية

الفنانة سميرة سعيد لها تجربة طويلة مع الموسيقار المصري هاني مهني، وهي تجربة ثرية ومحترمة جداً على المستوى المهني، ولكنها تركت أزمة إنسانية عند الديفا بعدما رفض هاني طلبها الإنجاب، على اعتبار أنه كان متزوجاً ولديه أبناء من الزوجة الأولى؛ ولهذا سارعت إلى طلب الانفصال فور حصولها على الجنسية المصرية، فتزوجت ابن بلادها رجل الأعمال المغربي مصطفى النابلسي، الذي أنجبت منه ابنها الوحيد "شادي"، قبل أن ينفصل الزوجان، بعد سنوات من الزواج.

تجربة ناجحة

الأمر ليس كله بهذا السوء، فهناك تجربة ناجحة حتى الآن تجمع المطربة الكويتية نوال بزوجها مشعل العروج، بينما التجربة التي لا تعوض ويصعب تكرارها كانت من نصيب جارة القمر السيدة فيروز التي تزوّجت الملحّن عاصي الرحباني عام 1955، وأنجبت منه زياد عام 1956، ثم هالي عام 1958، ثم ليال عام 1960، وأخيراً ريما عام 1965، وارتبط اسمها باسم آل رحباني بمسيرة فنية وعائلية خالدة.

لا يملك عشاق نجمة أراب أيدول الشابة كارمن سليمان إلا الدعاء لها بالزواج المبارك والاستقرار، وألا يكون حظها مثل حظ النجمات أنغام وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر، ومن قبلهن العظيمة وردة وكروان الشرق فايزة أحمد، اللواتي ارتبطن بأشهر الملحّنين في زيجات تركت بصمتها على تاريخ الأغنية العربية مثلما حفرت الأحزان في قلوبهن. ومن المؤكّد أنّنا ندعو لها بحظ جارة القمر فيروز أو حتى نوال الكويتية.

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