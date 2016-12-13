نقل مقلب قمامة الزرقا بدمياط إلى أبو جريدة بعد اشتعال النيران فيه

دمياط - معتز الشربينى

أعلن المحاسب محمد عبد الوهاب مكرم رئيس مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط أنه جار نقل مخلفات القمامة من مقلب القمامة العمومى بعزبة فرج التابعة لمركز الزرقا إلى المقلب العمومى بقرية أبو جريدة باستخدام سيارات الوحدة وسيارات معاونة من الوحدات المحلية الأخرى.

وأضاف، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مقلب عزبة فرج تعرض لعملية اشتعال ذاتى على مدار أربعة أيام متتالية، وتمت الاستعانة بقوات الحماية المدنية ومعدات الوحدة المحلية للسيطرة على الحريق، ولذلك تقرر نقل المقلب إلى المقلب العمومى فى أبو جريدة لتطهير المنطقة.