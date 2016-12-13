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محمد بن زايد يستقبل ولي عهد البحرين ويبحث معه العلاقات الأخوية

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محمد بن زايد يستقبل ولي عهد البحرين ويبحث معه العلاقات الأخوية محمد بن زايد يستقبل ولي عهد البحرين ويبحث معه العلاقات الأخوية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم في قصر الشاطئ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة الذي يزور الدولة حاليا للمشاركة في مؤتمر فكر 15 الذي تنظمه مؤسسة الفكر العربي في أبوظبي تحت عنوان "التكامل العربي: مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

و رحب سموه بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبحث معه العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها في ظل ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الأخوة ووشائج القربى.

و نقل صاحب السمو ولي عهد البحرين في بداية اللقاء تحيات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتمنياته لدولة الإمارات قيادة و شعبا بمزيد من الخير والأمن والنماء.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمق الروابط الأخوية التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة في ظل اهتمام قيادتي البلدين برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وحرصهما على تعزيز هذه الروابط بما يخدم المصالح المشتركة .

من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما يجمع مملكة البحرين ودولة الامارات من علاقات ثنائية أخوية راسخة والتي تحرص قيادتا البلدين على مواصلة تطوير آفاقها بما يتسق و حجم الروابط القوية في مختلف المجالات.

كما أكد سموه على الدور المهم لدولة الإمارات إلى جانب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم العمل الخليجي المشترك وتنمية مساراته نحو تحقيق المزيد من التكامل والسير قدما نحو التطلع المنشود وحتمية التكامل بين الدول العربية والاستفادة من الامكانات والفرص التي تشكل كيانا تنمويا واقتصاديا كبيرا. مشيدا سموه باستضافة دولة الامارات لمؤتمر " فكر 15 " .

واستعرض الجانبان مجمل التطورات والأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حيالها إضافة إلى التشاور والتنسيق حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق لسمو ولي عهد البحرين .

 

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