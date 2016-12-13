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بالفيديو.. زبيدة ثروت فى آخر ظهور لها: «وصيتى أدفن جنب عبد الحليم»

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بالفيديو.. زبيدة ثروت فى آخر ظهور لها: «وصيتى أدفن جنب عبد الحليم» بالفيديو.. زبيدة ثروت فى آخر ظهور لها: «وصيتى أدفن جنب عبد الحليم»

فى آخر ظهور لها على الشاشة قالت الفنانة الراحلة زبيدة ثروت للإعلامى عمرو الليثى فى برنامج “بوضوح”، إن العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ لو كان تقدم للزواج منها كانت وافقت على الفور، وقالت بعدها: “وصيتى متتدفنونيش غير جنب عبد الحليم حافظ”، لأنها ما زالت تحب العندليب.

وكانت الفنانة زبيدة ثروت توفيت عن عُمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض، ويتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة من مسجد السيدة نفيسة غدا بعد صلاة الظهر.

يُذكر أن الفنانة الراحلة قدمت مجموعة من الأفلام فى السينما منها “نساء فى حياتى” مع رشدى أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب، و”الملاك الصغير” مع يوسف وهبي ويحيى شاهين، و”بنت 17″ مع أحمد رمزى وزوزو ماضى، و”شمس لا تغيب” مع كمال الشناوى إخراج حسين حلمى المهندس، و”فى بيتنا رجل” مع عمر الشريف وحسين رياض وحسن يوسف وزهرة العلا، وفيلم “زمان يا حب” مع الموسيقار فريد الأطرش.

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