نشرة ONA| دينا يحيي وهيثم سعودي يقدمان”90 دقيقة” .. الليثي ينعي زبيدة ثروت

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.يستضيف اليوم الإعلامي عمرو أديب في برنامجه كل يوم على شاشة ON.E فى تمام التاسعة والنصف والذي يذاع بالتزامن على إذاعة نغم FM ، الكاتب والباحث إسلام البحيري ، وهو أحد المهتمين بتجديد الخطاب الديني..للمزيد

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في حلقه خاصة من برنامج “فحص شامل” تحل الفنانة “هياتم، غدًا الأربعاء، ضيفة على الاعلامية “راغدة شلهوب” لتكشف اسرار مشوارها الفني، على قناة الحياة، في تمام العاشرة مساءً..للمزيد

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أكدت مصادر لوكالة “ONA” تقديم الإعلامية دينا يحيى والإعلامي هيثم سعودي لحلقة الغد من برنامج” 90 دقيقة آخر الأسبوع”..للمزيد

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نعى الإعلامى عمرو الليثي، الفنانة الراحلة زبيدة ثروت والتى وافتها المنية مساء اليوم الثلاثاء، داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته ..للمزيد

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