أخبار عاجلة

الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نشرة ONA| دينا يحيي وهيثم سعودي يقدمان”90 دقيقة” .. الليثي ينعي زبيدة ثروت

Google+ Print
نشرة ONA| دينا يحيي وهيثم سعودي يقدمان”90 دقيقة” .. الليثي ينعي زبيدة ثروت نشرة ONA| دينا يحيي وهيثم سعودي يقدمان”90 دقيقة” .. الليثي ينعي زبيدة ثروت

زبيدة ثروت وعمرو الليثي

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.يستضيف اليوم الإعلامي عمرو أديب في برنامجه كل يوم على شاشة ON.E فى تمام التاسعة والنصف والذي يذاع بالتزامن على إذاعة نغم FM ، الكاتب والباحث إسلام البحيري ، وهو أحد المهتمين بتجديد الخطاب الديني..للمزيد

http://onaeg.com/?p=2818597#.WE_pYk0iBOE.facebook

في حلقه خاصة من برنامج “فحص شامل” تحل الفنانة “هياتم، غدًا الأربعاء، ضيفة على الاعلامية “راغدة شلهوب” لتكشف اسرار مشوارها الفني، على قناة الحياة، في تمام العاشرة مساءً..للمزيد

http://onaeg.com/?p=2818698

أكدت مصادر لوكالة “ONA” تقديم الإعلامية دينا يحيى والإعلامي هيثم سعودي لحلقة الغد من برنامج” 90 دقيقة آخر الأسبوع”..للمزيد

http://onaeg.com/?p=2818662#.WE_1NQOrsA8.facebook

نعى الإعلامى عمرو الليثي، الفنانة الراحلة زبيدة ثروت والتى وافتها المنية مساء اليوم الثلاثاء، داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته ..للمزيد

http://onaeg.com/?p=2818907#.WFBF4NqTE0M.facebook

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017