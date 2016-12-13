زبيدة ثروت “قطة الشاشة”.. كرمها جمال عبدالناصر ودخلت التمثيل “صدفة”

كتبت: نانيس البيلي

وجه رقيق، ذو ملامح ساحرة، تسرق صاحبته أنظار المشاهدين، بمجرد إطلالتها عبر الشاشة، يشخصون النظر نحو العينين الزرقاوتين، التي وهبها الله “أجمل عيون في السينما المصرية” كما لقبت، توج كل ذلك بموهبة حقيقية وبراعة في التمثيل، فلا يتخيل المشاهدون أن “زبيدة ثروت” التي رحلت عن عالمنا، اليوم، دخلت عالم الفن والتمثيل بالصدفة بعد أن قامت مجلة الجيل بنشر صورها على مساحة كبيرة بالصفحة الأولى لفوزها في مسابقة أجمل مراهقة التي نظمتها المجلة، فاستطاعت أن تلفت أنظار المخرجين والمنتجين إليها.

تنوعت أداور “قطة الشاشة العربية” كما لقبها النقاد، فمن منا ينسى “نوال”، الفتاة البسيطة في فيلم “في بيتنا رجل” التي تحولت إلى فدائية بعد استشهاد حبيبها “عمر الشريف”، ودور “سامية” في “الحب الضائع” الصديقة الوفية التي تساعد صديقتها في محنتها فتنشأ بينهما قصة حب، ، و”نادية” أيقونة الرومانسية مع “عبدالحليم حافظ” في “يوم من عمري”.

كان أول ظهورها على شاشة السينما لبضع دقائق فقط، بفيلم “دليلة” مع شادية وعبدالحليم حافظ، وقدمت مع العندليب فيلم “يوم من عمري” فلقبها بعض النقاد بـ”ملكة الرومانسية”، وقدمت عدد كبير من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية والتي تطت المائة فيلم، منها “نساء في حياتي” مع رشدي أباظة وهند رستم و”الملاك الصغير” مع يوسف وهبي ويحيى شاهين و”بنت 17″ مع أحمد رمزي وزوزو ماضي، و”شمس لا تغيب” مع كمال الشناوي، و”في بيتنا رجل” مع عمر الشريف وحسين رياض وحسن يوسف وزهرة العلا، و”زمان يا حب” مع الموسيقار فريد الأطرش.

تزوجت “زبيدة ثروت” عدة مرات أولها عام 1960 من ضابطا في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات، وأنجبت منه بناتها الأربع “ريم، مها، رشا، قسمت”، ثم محمد إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي، وآخر زيجاتها محمد رمضان وعيد سعيد.

حصدت العديد من الجوائز المحلية والعالمية، وكرمها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عن دورها في فيلم “في بيتنا رجل”

ولدت “زبيدة ثروت” في 14 يونيو 1940، بالإسكندرية، درست “زبيدة الحقوق بأمر من جدها، وتخرجت من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وبعد التخرج عملت كمحامية تحت التمرين في مكتب المحامي الكبير “لبيب معوض”، وتركت مكتب المحاماة بسبب كثرة معجبيها بالمكتب.

ختمت “زبيدة” وقوفها امام الشاشة بفيلم “المذنبون”عام 1976، وبعدها اعلنت اعتزالها.

توفيت “قطة الشاشة”، مساء اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان الرئة بسبب تدخين السجائر.

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