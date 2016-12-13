نبذة عن الفائزين في جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب 2016

الأفراد

الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

> انضم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان إلى الحكومة الاتحادية في عام 2004 كوزير للداخلية، وفي عام 2009 تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. رعى سموه مشاريع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، والأنظمة الإلكترونية الموحدة، ومشروع «مسح قرنية العين»، الذي حد من عودة المبعدين، والبوابات الإلكترونية، و«جواز السفر الإلكتروني»، والعديد من المشاريع التي ساهمت في حصول الإمارات على المركز الرابع عالمياً، في مجال خدمات الشرطة. حصلت الداخلية في عام 2012 على 10 جوائز ضمن «جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز»، وفي 2010 نالت 13 جائزة ضمن الجائزة ذاتها، وحصلت شرطة أبوظبي في عام 2009 على جوائز عديدة ضمن جائزة «أبوظبي للأداء الحكومي المتميز».

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

> رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. يوظف الشيخ ناصر وسائل التواصل الاجتماعي في التشجيع على الرياضة، ويحظى بمتابعة واسعة على شبكات التواصل خصوصاً من قبل الشباب.

الشيخ ماجد الصباح

> رجل أعمال ومن أكثر الشخصيات تأثيراً في الوطن العربي على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشاطه البارز في وسائل الإعلام الجديد مثل مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع سناب شات، حيث له العديد من المشاركات التوعوية والتثقيفية التي استمدها من كثرة أسفاره حول العالم وشارك بها متابعيه على مواقع التواصل. منذ أن قام الشيخ ماجد الصباح بإنشاء حسابه على سناب شات، وصل عدد متابعيه في الأسبوع الأول فقط إلى 35.000 متابع، وبعد أسابيع قليلة أصبح عدد متابعيه أكثر من مليون متابع، وقد وصل أحد مقاطع الفيديو التي نشرها في شهر أغسطس من العام الماضي 2015، فقد وصل المقطع إلى أكثر من أربعة ملايين مشاهدة أي ما يعادل 25% من نسبة مشاهدات تطبيق سناب شات في العالم ككل. حاصل على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت.

معالي الدكتور أنور قرقاش

> عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية.

حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كينجز كوليدج في كامبريدج ويحمل درجة البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن.

يشغل عدداً من المناصب بالإضافة الى مناصب وزارية بما في ذلك:

-رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، والإشراف على الانتخابات في دولة الإمارات الاولى التي جرت في عام 2006 و2011 و2015. يعد من الشخصيات السياسية النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أحمد الشقيري

> المدير التنفيذي لشركة المزن الوطنية المحدودة. شارك في العديد من البرامج وهو صاحب برنامج «خواطر» الذي عرض على عدة قنوات وبرنامج «قمرة» الذي يهدف إلى منح الشباب فرصة الإبداع وإيصال رسالة هادفة للعالم.

الفنان حسين الجسمي

> الفنان الدكتور حسين الجسمي من دولة الإمارات العربية المتحدة عشق الموسيقى بشغف مع إخوانه الذين ساندوه وشجعوه لصقل موهبته التي ظهرت للجمهور في مسابقة اكتشاف المواهب الغنائية «ليالي دبي» عام 1997 في تلفزيون دبي حاملاً المركز الأول خليجياً والثاني عربياً، محققاً أول أحلامه التي بدأت مع الطفولة بأن يكون له أغنيات خاصة به يقدمها بإحساسه، وتحقق الحلم وأصبح ذلك الشاب الموهوب نجماً ساطعاً في عالم الأغنية الإماراتية والخليجية والعربية.

حصد الجسمي عدداً من الألقاب والجوائز من عدة جهات، تقديراً للنجاحات الكبيرة التي استطاع أن ينجزها خلال فترة احترافه الفن، مفتخراً بها دائماً أينما حل، وتكريماً للجهات التي كرمته من الملوك والرؤساء وأصحاب السمو والمعالي والصروح الإعلامية والثقافية.

الإعلامي ياسر حارب

> كاتب إماراتي له عدة مؤلفات منها «بيكاسو وستاربكس» وكتابه الأخير «اخلع حذاءك». كَتَب عدة مقالات في عدد من الصحف العربية والأجنبية، وله عمود أسبوعي في صحيفة الإمارات اليوم. قَدّم برنامجاً تلفزيونياً بعنوان «ما قل ودل» لخمسة مواسم متتالية على قنوات دبي وأبوظبي والإمارات، وهو برنامج مختص في تطوير الذات والتنمية الشخصية والاجتماعية. ويقدم حالياً برنامجاً رمضانياً على قناة إم بي سي بعنوان «لحظة» الذي يهدف إلى معالجة الجهل بالمعرفة؛ من خلال استعراض آخر ما توصلت إليه النظريات العلمية، والاختراعات التكنولوجية، وكيف سيبدو المستقبل.

الإعلامية نادين هاني

> معدة ومقدمة البرنامج الاقتصادي «الأسواق العربية» على قناة العربية. يعد البرنامج الذي تقدمه من أكثر البرامج الإخبارية الاقتصادية متابعة في الوطن العربي.

طارق الحربي

> ممثل سعودي بدا مسيرته بمشاركة صغيرة ببرنامج «سلامتك التوعوي» في فترة من الفترات بعد ذلك شارك في عام 2007 في مسلسل طاش ما طاش 15 مع الثنائي ناصر القصبي وعبد الله السدحان واصل مشواره الفني بعد ذلك بمشاركته بعدد من الأعمال في التلفزيون أو المسرح، يعد من أشهر الشخصيات متابعة بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدكتور محمد نبيل الصفي

> طبيب أسنان كويتي يعمل حاليا في بريطانيا، وقد اشتهر على مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم معلومات حول العادات الصحية السليمة واستقطب عبر أسلوبه العديد من المتابعين.

محمد هلال

> رجل أعمال وصاحب مجموعة محمد هلال. بدأ في مجال الطيران ليحقق حلمه بإيجاد علامات تجارية إماراتية تعكس تمييز وطموح وإبداع الإمارات، بدأ في مجال العطور ومنها المطاعم إلى الشوكولاتة والجلود والمجوهرات والساعات.

عبدالله السبع

> صاحب حساب مختص في التقنيات والتعليم الإلكتروني. عبدالله مهتم بالتقنية والتعليم الإلكتروني يقدم شروحات يومية للمستخدمين عن كيفية الاستفادة من التقنية وأهم التحديثات والتقنيات الجديدة في السوق بقالب تعليمي مبسط يمتلك حاليا أكثر من 3 ملايين متابع في جميع شبكات التواصل الاجتماعية.

علا الفارس

> صحفية ومقدمة برامج في مجموعة ام بي سي في دبي. وهي أول شخصية أردنية من حيث التأثير وعدد المتابعين على «انستغرام» في العالم العربي، والثانية على تويتر وتعد إحدى أكثر الشخصيات تأثيرا في الشباب العربي.

الدكتور عبدالله المسند

> أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم – السعودية. يدير حساباً يُعنى بالجغرافيا الطبيعية بشكل عام، وينظم من خلاله المحاضرات الإرشادية، والحملات التوعوية في مجال البيئة.

زيد المعمري

> فني طب طارئ في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. يدير حساباً في الانستغرام لتعليم الاسعافات الاولية في 60 ثانية ويقوم كذلك بعرض حالات طارئة وتوعية المجتمع بأهمية تعلم الإسعافات الأولية.

سميح طوقان

> رئيس مجلس إدارة مجموعة جبار للإنترنت، من المؤسسين والمستثمرين لمؤسسة Oasis500 مسرعة الأعمال الأولى في الأردن والشرق الأوسط. حاصل على جائزة مؤسسة تكريم للقيادة البارزة للأعمال في العالم العربي عام 2014.

ياسر القحطاني

> يعتبر اللاعب العربي الأول جماهيرية من خلال منصات التواصل الاجتماعي (تويتر - انستغرام - فيسبوك) بما يزيد على 5 ملايين متابع. يهدف من خلال حملته الإلكترونية إلى نبذ التعصب بين أفراد المجتمع والحد من هذه الظاهرة، ولكن بطريقته الخاصة من خلال إبراز العلاقة الأخوية بين لاعبي الأندية المختلفة.

وائل عتيلي

> شريك مؤسس ومدير المحتوى الإبداعي في شبكة خرابيش، وهو مهندس معماري مصمم وريادي أعمال شاب، وأحد مؤسسي أول موقع عربي لمشاركة الصور والفيديوهات (إكبس).

مصطفى الآغا

> إعلامي رياضي يعمل في محطة إم بي سي التلفزيونية، ويقدم برنامج «صدى الملاعب». يكتب في أكثر من عشر مطبوعات عربية بشكل أسبوعي مثل «الاتحاد» الإماراتية و«الشرق الأوسط» و«الرياضية» السعودية و«الحياة». يحظى بجماهيرية ومتابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فمثلاً يتابعه على تويتر اكثر من 4 ملايين متابع.

المؤسسات

>وزارة الداخلية

> تواكب الوزارة التحديات العصرية وتعمل على تطوير أجهزتها وطرق تواصلها بما يتواكب مع المتسارعات والتغييرات التقنية الحاصلة عالمياً، فقد تجاوز عدد مستخدمي ومتابعي حسابات وزارة الداخلية على شبكات التواصل الاجتماعي الملايين، وتضم قنوات على (انستغرام وفيسبوك وتويتر ويوتيوب وغوغل بلس)، وتتميز بسرعة التواصل والدقة في تغطية أخبار الوزارة وأخبار سمو الوزير، وكافة القيادات الشرطية في الدولة، بالإضافة إلى نشر الرسائل والحملات التوعوية والتعريف بخدمات الوزارة وحركة السير وتغطية مباشرة للأحداث والفعاليات مباشرة، وتعطى الأولوية للتفاعل مع الجمهور والرد على استفساراتهم بأسرع وقت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث أصبحت جسراً حيوياً للتواصل مع الجمهور، وتطلق الوزارة سلسلة من التحديثات على طرق تواصلها بشكل دوري لتبقيها على أعلى مستوى من التحديث المواكب للتطورات ولتبقى على اتصال مباشر مع الجمهور بشكل يخدم العملية التفاعلية معهم.

وللوزارة عدد كبير من المبادرات الاجتماعية والشرطية والتوعوية التي تم تنفيذها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل «#انستا_ مجلس» و#وبعدين_وياك«و»# سيلفي_الداخلية«و»#الإمارات_بعدستكم«، وكحملة» محبة وطن «و» قصوا علي «و»لا للتسول «و» بدالة أمان «و»فخر الإمارات «و»التطبيقات الخضراء «و»قناص «وحملاتها الدورية التي تتزامن مع الأسابيع التي تحتفل بها الوزارة، كما تقوم بتسويق خدماتها الذكية عبر مواقعها تحت مسمى خدماتنا بين يديك وتستند الوزارة في جميع حملاتها على التوسع في استخدام أدوات وتطبيقات الشبكة العنكبوتية وإدراج الصور بمشاركة الجمهور ولغة الجيل لاستخدامها في التوعية اللازمة وتوجيه رسائل الوزارة من خلالها.

طيران الإمارات

> بدأت قصة طيران الإمارات في عام 1985 عندما أطلقت العمليات مع طائرتين فقط. واليوم، تحلق بأكبر الأساطيل الجوية في العالم من طائرات إيرباص A380 وطائرات بوينغ 777. طيران الإمارات تلهم المسافرين حول العالم من خلال شبكتها المتنامية من الوجهات في جميع أنحاء العالم. تواصل طيران الإمارات لعب دور فاعل في مناقشات السياسة العامة للطيران العالمي ولهذا الدور تأثير أساسي على صناعة الطيران.

مؤسسة الملكة رانيا

> منذ تأسيسها في عام 2013، ركّزت مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية على ترجمة وتحقيق رؤية الملكة رانيا حول الأردن، والعمل على استعادة تنافسيته على مستوى المنطقة والعالم، وتطوير حلول مُبتكرة لكل من التحديات القائمة والناشئة بهدف تمكين مواطنيه من تحقيق تطلعاتهم لحياةٍ أفضل. تهدف المؤسسة، من خلال البحوث وتطوير البرامج، إلى تحسين فرص الأطفال والشباب وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والقيم التي من شأنها تمكينهم من التفوّق في عالم تنافسي متسارع الوتيرة. تسعى مؤسسة الملكة رانيا إلى خلق أو توطين مُبادرات إبداعية مُستدامة ذات أثر وتتمتّع بأهمية عالمية، واستخدام أسلوب تعليمي يُركّز على الأثر ويستند إلى الأدلة من أجل تطوير نماذج تعليمية مرنة تتمحور حول الطالب وتستفيد من التكنولوجيا الحديثة.

قناة سكاي نيوز عربية

> سكاي نيوز عربية هي ثمرة شراكة بين شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي، شركة الاستثمار الخاصة، وشركة سكاي البريطانية، الشبكة التلفزيونية الرائدة في المملكة المتحدة.

تعمل سكاي نيوز عربية من مقرها في أبوظبي، وهي مؤسسة إخبارية متعددة المنصات؛ تبث الأخبار باللغة العربية عبر قناة تلفزيونية مجانية بجودة الـHD عالية الوضوح، فضلاً عن تقديم خدماتها عبر موقعها الإلكتروني، ومن خلال تطبيقات الأجهزة المتحركة والذكية ومعظم منصات التواصل الاجتماعي.

تقدم سكاي نيوز عربية محتوى مميزاً وتغطية شاملة لأخبار المنطقة والعالم من خلال شبكة متكاملة تضم أكثر من 500 صحفي وإعلامي يتلقون الدعم من فريق تقني كامل ومن خبراء العمليات. وتبث القناة أخبارها إلى أكثر من 50 مليون منزل بالدقة العالية HD وبصيغة SD. تملك سكاي نيوز عربية أيضاً 30 مكتباً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى مكتبيها في لندن وواشنطن. كما تتعاون القناة مع شبكة المكاتب العالمية والمصادر الإخبارية المختلفة لقناة سكاي البريطانية.

تلتزم سكاي نيوز عربية باستقطاب أفضل الكوادر الصحفية من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم، كما تتعاون مع مختلف جهات المجتمع المحلي لتطوير قدرات المواهب المحلية وتوظيفها

هيئة كهرباء ومياه دبي

> أنشئت هيئة كهرباء ومياه دبي في الأول من يناير 1992 بموجب مرسوم أصدره المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، لدمج»شركة كهرباء دبي«و»دائرة مياه دبي«، اللتين كانتا تعملان بشكل مستقل على مدى سنوات عديدة منذ تأسيسهما على يد المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في العام 1959. ومنذ نشأتهما، فقد قدمت حكومة دبي الدعم الكامل لـ»شركة كهرباء دبي«و»دائرة مياه دبي«بهدف توفير ما يحتاج إليه المواطنون والمقيمون في دبي من الطاقة الكهربائية والمياه بصورة مستقرة لا يشوبها انقطاع. ومنذ ذلك الوقت، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازات كبيرة جعلتها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية في العالم، حتى أصبحت اليوم تقدم خدماتها لأكثر من 760 ألف متعامل، بلغت نسبة رضاهم نحو 94% في عام 2015. وتعد من المؤسسات الرائدة التي استثمرت وسائل التواصل الاجتماعي في نشر التوعية حول ترشيد الاستهلاك وحماية البيئة.

كريم

> كريم شركة رائدة في مجال تكنولوجيا النقل البرّي هي شركة تتخصص بتقديم خدمات توصيل سريعة ومريحة مع سائق خاص في مختلف مدن المنطقة من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الجوّالة الذكية. تتميز الخدمة بالمرونة والراحة والأمان، كما تتيح لزبائنها من الأفراد والمؤسسات طلب إحدى السيارات العديدة المتوفرة مع سائق لتصلهم في مكان تواجدهم إما فوراً أو في وقت لاحق، وذلك من خلال موقع الشركة الإلكتروني، أو عبر تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها كما ذكرنا، بالإضافة إلى إمكانية رصد وتتبع مكان السيارة بشكل آلي وآني على الخريطة والدفع بسهولة نقداً أو بواسطة بطاقة الائتمان. وقد تأسست الشركة في يوليو عام 2012م وتدير مكاتب لها في 18 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

سولت SALT

> ديم البسام وأمل المري تصنعان تجربة جديدة تجعل الطعام أكثر من تناول غذاء، خاصة أنهما تختاران أماكن لا يقصدها الناس عادة من أجل المطاعم معتمدين على البساطة في خلق تجربة طعام. بدأت فكرة» سولت «في عام 2014 لتقديم الطعام في الهواء الطلق بعيدا عن نمط مراكز التسوق التي تزخر بها الدولة، لتقودها إلى أماكن مفتوحة يقبل عليها الناس، مثل الشواطئ والحدائق العامة.

نمشي

> أنشئت»نمشي«عام 2011 ونمت لتصبح علامة تجارية لها مكانتها المرموقة في عالم الابتكار والإبداع، وأصبحت اليوم مصدر الإلهام لكل محبي عالم الأزياء وفنونه.

مؤسسة مسك الخيرية

> مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية»مسك الخيرية"، مؤسسة خيرية غير ربحية، تكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل.

أراجيك

> مجلة عربية شبابية شاملة، تهتم بتثقيـف الشباب العربي في كافة المجالات، وتسعى لإثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، بموضوعات جادة هادفة تنعكس آثارها على الواقع. انطلقت المدونة في العام 2011 بواسطة المُدوّنيْن السوريين ملاذ المدني وعماد شمس، ويشرف على إدارة المجلّة مجموعة من المدوّنين العرب من المحيط الى الخليج، بلا تحيّزات طائفية أو عرقية أو دينية.

مركز المسبار للدراسات والبحوث

> مركز مستقل متخصص في دراسة الحركات الإسلامية والظاهرة الثقافية عموما، ببعديها الفكري والاجتماعي السياسي. ويبدي المركز اهتماما خاصا بالحركات الإسلامية المعاصرة، فكرا وممارسة، رموزا وأفكارا، كما يهتم بدراسة الحركات ذات الطابع التاريخي.

سماءات

> شركة سعودية متخصصة في وسائل الإعلام الرقمية والتسويق الرقمي. تم إنشاؤها في الرياض عام 2011، لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تهدف إلى سد الاحتياجات في مجال الإعلام والتسويق عبر الشبكات الاجتماعية في المنطقة العربية، عن طريق التسويق بطرق إبداعية مختلفة، وتوفير حلول فعالة للوسائط الرقمية.

أنغامي

> خدمة الموسيقى الأولى في العالم العربي وأكبر مشروع إعلام رقمي في المنطقة. تعتمد تقنية الستريمنغ لتزويد مستخدميها بأكثر من عشرين مليون أغنية عربية وغربية. تأسست الشركة عام 2012 من قبل إدي مارون وايلي حبيب وتضم أكثر من 33 مليون مستخدم وفريق عمل متواجد بين بيروت ودبي والقاهرة.

كووورة

> يعد أكبر منصة رياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يستقطب شهريا حوالي 18 مليون زائر، ويحظى محتواه بإقبال كبير من قبل عشاق الرياضة الذين يتصفحون ما يزيد على 750 مليون صفحة شهرياً. تأسس الموقع في عام 2002 بمبادرة فردية من خالد الدوسري مؤسس ومالك الموقع، ويعتبر هذا الموقع جزءاً من شركة NetiZen، وهي الشركة الأم.

الإيجابية نت

> شبكة إلكترونية متخصصة بنشر الأخبار والأفكار الناشرة للسعادة والإيجابية منذ عام 2004، رسالتها نقل الخبر والفكر الإيجابي لكل بيت عربي، وتطمح لأن تكون شبكة إلكترونية متكاملة لصناعة ونشر الإيجابية.

ماجد للترفيه

> مؤسسة متعددة الأنشطة متخصصة في توفير أحدث الوسائل الترفيهية والتثقيفية للأطفال، وذلك ضمن سياق تعزيز القيم للثقافة الخليجية والعربية. وتقوم بتطوير المحتوى الترفيهي والتثقيفي لدى الأطفال، بما يعزز الهوية الأصيلة لدولة الإمارات، ويعكس قيمها في الماضي والحاضر والمستقبل.

كل يوم معلومة طبية

> موقع طبي رائد أنشئ عام 2010 بهدف إثراء المحتوي العربي بالمعلومات العلمية الطبية الموثوقة ورفع الوعي لدى الجمهور العربي بأهمية المعلومات الطبية وأساليب الوقاية الصحية، إلى جانب نشر معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة عبر فريق من الأطباء المتخصصين.

عالم التقنية

> منصة إعلامية في مجال تقنية المعلومات، تأسست عام 2008 وتختص بتقديم كل ما هو جديد في عالم الويب والأجهزة والتطبيقات.

سوق المال.كوم

> يعد أكبر موقع للمقارنات المالية والتأمينية في الإمارات والسعودية، حيث يسمح للمستخدمين مقارنة المنتجات المصرفية والتأمينية قبل أن يختاروا. ويوفر الموقع كذلك محتويات مالية مرئية ونصية تساعد المستخدمين على إدارة حياتهم المالية بطريقة جيدة وفعالة.

شرطة عمان السلطانية

في 4 نوفمبر من عام 1974 تسلمت الشرطة رايتها الخاصة بها، وفي عام 1975 افتتحت القيادة العامة للشرطة. رؤيتها تفعيل دور مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق الريادة في الثقافة المرورية بهدف المساهمة في انخفاض عدد الإصابات ووفيات الطرق والارتقاء بالسلوك المروري من خلال المشاركة الفعالة والثقة المتبادلة بين أطياف المجتمع.

اللجنة الوطنية للشباب العماني

> تهدف اللجنة الوطنية للشباب إلى فتح قنوات تواصل هادف وحوار منتج مع أو بين فئة الشباب في السلطنة للنهوض بكل ما من شأنه تعزيز الانتماء للوطن وقائده، والعمل على التمسك بالقيم الدينية وترسيخ قيم المواطنة الصالحة والموروث الحضاري العماني، وأخلاقيات التواصل والحوار بين فئات ومؤسسات المجتمع المختلفة، ومفاهيم العمل وأخلاقياته، وخدمة المجتمع.