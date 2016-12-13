أسهل التسريحات للشعر المجعد
الثلاثاء 13-12-2016 18:44
قد تشعر الفتيات ذوات الشعر المجعد بأن اختياراتهن لتسريحات الشعر ضئيلة، في حين أن هناك أكثر من تسريحة تناسب شعرهن المجعد، فبدلاً من إرهاق الشعر واستخدام المصففات المختلفة للحصول على شعر مفرود، قومي باختيار تسريحة تناسبك من بين هذه التسريحات للحصول على شعر مجعد جذاب وطبيعي.
إليك أفكار "سيِّدتي نت" للشعر المجعد:
- الشعر المموج المستقيم: تعتمد هذه التسريحة على شعر طويل نسبياً، كما يمكنك تغيير لون أطراف شعرك إلى لون أخف قليلاً من لون شعرك الأصلي وترك شعرك المموج كما هو، وستحصلين على إطلالة رائعة بدون فرد شعرك وإرهاقه.
- تسريحة الشعر المموج الكثيف: تعتمد هذه التسريحةعلى الشعر المموج الكثيف والفوضوي، بحيث يبدو شعرك كالشلال، كل ما عليك فعله هو ترك شعرك المموج كما هو مع محاولة الحصول على تمويج أكثر، ويمكنك أيضاً عمل ضفائر صغيرة لإبراز مزيد من تألق شعرك.
- الشعر على أحد الجانبين: عند تصفيف شعرك على أحد الجانبين قد تحصلين على المزيد من الأنوثة سواء كان شعرك طويلاً أو قصيراً، فبدلاً من ترك شعرك على جانبي الوجه، قومي بوضعه على جانب واحد مع بعض التجعيد، وستحصلين على نظرة مختلفة لوجهك.
- الشعر المجعد المجنون: هي تسريحة جريئة تحتاج إلى بعض الجرأة، فهي تعتمد على شعر فضي مموج، كل ما عليك فعله هو صبغ شعرك باللون الفضي أو بأحد ألوان الباستيل، وتركه حراً مموجاً، وستحصلين على إطلالة مميزة، كما يمكنك استخدام الألوان على شعرك بدلاً من صبغه لحمايته من التقصف.