أسهل التسريحات للشعر المجعد

قد تشعر الفتيات ذوات الشعر المجعد بأن اختياراتهن لتسريحات الشعر ضئيلة، في حين أن هناك أكثر من تسريحة تناسب شعرهن المجعد، فبدلاً من إرهاق الشعر واستخدام المصففات المختلفة للحصول على شعر مفرود، قومي باختيار تسريحة تناسبك من بين هذه التسريحات للحصول على شعر مجعد جذاب وطبيعي.

إليك أفكار "سيِّدتي نت" للشعر المجعد: