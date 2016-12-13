كيراستاس إنستيتوت فنّ الشعر الجميل الآن في الشرق الأوسط

بيروت- سيدتي نت

Kérastase علامة فاخرة ورائدة في منتجات العناية الاحترافية بالشعر، اشتهرت بتفوّقها وتميّزها ونتائجها المبهرة، ما يجعلها اسماً لامعاً في مجال العناية التجميلية بشعر النساء. والآن، قام كيراستاس إنستيتوت الأوّل على الإطلاق في الشرق الأوسط بافتتاح أبوابه في سيتي ووك بدبي لتتمكّن سيّدات المنطقة من اختبار تجربة عناية بالشعر غير مسبوقة، ومصمّمة خصّيصاً لكلّ واحدة منهنّ من قبل خبراء Kérastase البارعين. مع هذا الافتتاح، تتابع العلامة تقليدها منذ العام 1964، أي عندما بدأت بالارتكاز إلى خبرتها لتحويل شعر النساء، مستخدمةً إبداعها في العناية بالشعر، ومستحضراتها الشهيرة، وابتكاراتها الثورية لإبراز جمال شعر كلّ امرأة.

تتمحور المقاربة المتكاملة لخدمات صالون التجميل في كيراستاس إنستيتوت الجديد بدبي حول حصول النساء على تشخيص لحالة شعرهنّ وفروة رأسهنّ. سيتألّف هذا من ثلاث خطوات تقنية هي التنظيف، المعالجة، و تصفيف الشعر، وسيُطبّق من خلال المستحضرات عالية الأداء، والأنظمة المصمّمة بحسب احتياجات العميلة، وأكثر خدمة احترافية مقدّمة في صالونات التجميل.

وإحدى الميزات التي ستتوفّر في كيراستاس إنستيتوت الجديد هي التوصيات للعلاجات التي يمكن للنساء تجربتها في منازلهنّ كتكملة لتلك الحصرية والخاصّة، المقدّمة في صالونات التجميل. في كيراستاس إنستيتوت، ستُقدّم كلّ مجموعة مستحضرات ارتكازاً إلى تشخيص حالة شعر وفروة رأس العميلة الفردية – إن كان الشعر يتساقط، أو جافاً، أو صعب التحكم به.

يمكن للعميلات في كيراستاس إنستيتوت الجديد أن يكنّ متأكّدات من أنّ العناية المقدّمة لهنّ فردية بامتياز ليحصلن على شعر استثنائي. فبما أنّ الشعر تعبير حميم عن هويّة المرأة، تقدّم Kérastase عناية فردية بامتياز مع ضمان نتائج مبهرة. هذا ممكن بفضل المعرفة العلمية منقطعة النظير التي تجتمع مع خبرة أفضل مصفّفي الشعر في العالم، إلى جانب حسّ الترف الفريد.

يرحبّ كيراستاس إنستيتوت في دبي بالنساء ليختبرن تحوّل شعرهنّ وفروة رأسهنّ كما لم يسبق له مثيل لإعادة الصحة والجمال إليهما.

فقط كيراستاس إنستيتوت قادر على تقديم ذلك...