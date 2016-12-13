دفء الفانيليا في تقويم مصمّم عطور"جيرلان" GUERLAIN

كتشف تييري واسّر، مصمّم عطور "جيرلان" Guerlain العالمَ، شهراً بعد شهر، باحثاً عن المكوّنات الطبيعية المفضّلة لدى "جيرلان" Guerlain. وينقله شهر ديسمبر إلى مدغشقر بحثاً عن الفانيليا.

في قلب فصل الشتاء

إنها واحدة من المكوّنات الأيقونيّة في قاعدة "جرليناد" Guerlinade. رقيقة، مرهفة وناعمة، إن الفانيليا أكثر تعقيداً ممّا تبدو عليه. تلعب الدور الرئيسي في عطر "شاليمار" Shalimar، وتولّد مفاجأة في "سبيريتويوز دوبل فاني" Spiritueuse Double Vanille، وتعتمد درجة نهمة في "لا بوتيت روب نوار" La Petite Robe Noire. فلا شكّ أنها ستتمتّع بمكانة عالية في عطرنا الجديد للنساء.

حقّقت "جيرلان" Guerlain خطوة جريئة في عام 1965 من خلال دمج الفانيليا في عطر مخصّص للرجال: فتحوّل "أبي روج" Habit Rouge بالتالي إلى أوّل عطر شرقي للرجال. ومنذ ذلك الوقت، كشف هذا المكوّن عن سحر عطورنا للرجال، لا سيّما في عطر "لوم إيديال" L’Homme Idéal.

إنّها لرحلة مميّزة من مدغشقر إلى مشاغلنا في أورفين... وانطلاقاً من كَون الفانيليا ثمرة الأوركيديا، فإنّها تحتاج إلى لمسة إنسانيّة من أجل البروز. يُعيد المُزارع بالتالي بدقّة عمل النحل الملقّح من أجل تخصيب الزهرة. عند حصادها، تكون الفانيليا خضراء اللون ومن دون رائحة. فيلزمنا عمل تحضيريّ طويل قبل أن يكشف السنف عن كامل شذاه. ومن ضمن الدرجات الخمسة عشرة المتوفرة للفانيليا، تفضّل "جيرلان" Guerlain الدرجة "النهمة" التي تُعَدّ الدرجة المتعددة الوجهات بدون منازع مع درجات الشوكولا والرم والجلد لديها.

أمّا الوقفة الأخيرة قبل انضمام الفانيليا إلى مجموعة صانع العطور: مشاغل معمل العطور لدينا في أورفين. هنا، انطلاقاً من المعرفة المتناقلة طوال قرنَين من الزمن، يقوم حرفيّونا بابتكار "صباغ الفانيليا" من السنفات والكحول.

"إنّ الفانيليا أميرة تحبّ العناية: فلا تكشف عن أوجهها الأكثر جمالاً سوى بعد تحضير طويل ودقيق على يَد الحرفيّين الماهرين".

تييري واسر