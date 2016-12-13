تحف فنية في مجموعة DAVIDOFF Blend

تدعوكم دافيدوف إلى عالم من الفخامة مع عطرها الجديد والمتألق DAVIDOFF Amber Blend. الآن تقدم ابتكار فني هو الثالث ضمن مجموعتها DAVIDOFF Blend، الخط الحصري من ماء البارفان المصمم للذواقة الخبراء.

استوحيت مجموعة DAVIDOFF Blend من حياة وفلسفة مؤسِّس العلامة التجارية، زينو دافيدوف، الذي جال العالم ليجلب أفضل ما يقدمه. وفّر شغفه بالحرفية الماهرة، إخلاصه للمواد الاستثنائية وتقديره للجمال الفتّان الضمان لأن يصبح اسم دافيدوف مرادفاً للجودة والأسلوب المرهفين. واليوم تواصل مجموعة Blend تجسيد قيم دافيدوف في التميز والأناقة من دون أي تنازل، وتقديم خلطات نادرة من مكوّنات نبيلة يتم حفظها وعرضها في قوارير حصرية.

يحتفل كل واحد من العطور الراقية في هذه المجموعة بمكوّن فائق الجودة يثير إحساساً من الفخامة والمتعة. تم إطلاق Leather Blend في سنة 2014، ويدور تصميم دفئه المسكي من الجلد حول نفحة رجالية من الجلد في حين يرتكز Agar Blend الجذاب، الذي أُطلق في 2015، على واحد من أكثر المكوّنات المطلوبة والمرغوبة – خشب العود. هذه السنة، يقدم DAVIDOFF Amber Blend الإشراق الغالي للعنبر الثمين إلى المجموعة الفاخرة. وبفيض من الرقي السرمدي، يوفر هذا العطر الرجالي الجديد تجربة فريدة وحسيّة بشكل كثيف.

DAVIDOFF Amber Blend هو من ابتكار أوليفييه بيشو Olivier Pescheux، المعلم الكبير في صناعة العطور، وهو عطر شرقي حاد مع جاذبية متألقة. وبتركيبة تدور حول نغمة مشعّة من العنبر، يشكّل العبير اتحاداً مغرياً من النفحات الثمينة والشرقية. يبدأ مشواره مع خلطة من البهارات الدافئة والحسيّة تضم القرفة وجوزة الطيب لتطلق حيوية أولية محفِّزة. في القلب، ينصهر العنبر الراتينجي مع "سوكان" (succan) مطلق - خلاصة مكررة من شراب الروم (rum) – ليطلق تعبيراً غنياً وحيوياً عن الرجولة. يتم تعظيم إشراق العنبر مع خشب الصندل الكثيف وبلسم ناعم من البيرو للتمتع بإمضاء فاخر لا يقاوم.

ويقول أوليفييه، "عند تطوير هذا العطر، كان مصدر إلهامي تشكيلة من المكوّنات عالية الجودة. استخدمت بعضاً من المواد الأولية الرائعة الجديدة يمكنها أن تسمو وتجدد نغمة العنبر الرمزية، مثل خلاصة "السوكان" الطبيعية، التي ما زالت مكوّن نادر جداً وفريد في صناعة العطور."

تكمل قارورة Amber Blend الأنيقة بصورة مثالية الإطلالة المرهفة للمجموعة مع درجة لونها الكهرماني العميق. تم حفظ المكوّنات الثمينة للسائل بعناية شديدة في قارورة راقية مصنوعة من طبقتين رقيقتين من الزجاج، ما يولّد خطوطاً على طول جانبي القارورة. إلى جانب الغطاء الكهرماني الذهبي والداكن، تضفي اللوحة المعدنية الذهبية المزيد من إحساس الفخامة الرصينة. تماشياً مع التصميم المذهل، تتميز العلبة المتناسقة والقابلة للطي بتأثير لنقش بارز قليلاً يعزز الرحلة الحسيّة ويكمل السحر الرزين للقارورة المضمّنة فيها.

يتم التعبير عن الرقي المصقول لعطر DAVIDOFF Amber Blend بشكل جميل في الحملة الإعلانية المطبوعة، التي تصوّر القارورة على خلفية متوهجّة من الكهرمان الناري. أما الصورة القوية فسوف تسير بكم في رحلة باذخة للحواس. وتَبرز أيضاً قارورة Amber Blend كنجمة للإعلان إلى جانب زجاجتي عطري Leather Blend وAgar Blend من دافيدوف في صورة آسرة بتقنية الطبيعة الصامتة (still-life) تَظهر فيها المجموعة بالكامل.

دللوا أنفسكم بأرقى ما في الحياة مع أناقة وحيوية DAVIDOFF Amber Blend الجديد، المصمم للذوّاقة الخبراء فقط.