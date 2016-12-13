أخبار عاجلة

الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أسعار

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يرتفع لمستوى قياسي جديد

  • أسعار
  • 75
Google+ Print

أرتفعت الذهب في التعاملات المسائية في كافة محلات الصاغة العاملة في ليعاود الذهب إرتفاعه بعد الانخفاضات المتوالية في خلال الأيام الماضية، حيث أرتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية عن التعاملات الصباحية بمقدار 4 جنيهات في الجرام الواحد.

ويأتي إرتفاع سعر الذهب اليوم ليثبت صحة النظرية التي تربط دائما ما بين سعر الذهب والدولار في مصر سواء في البنوك أو السوق الموازية والتي بفضل جهود محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر تم القضاء عليها ولم يعد لها وجود حالياً، ونتيجة للأرتفاع الكبير في اليوم في كافة البنوك العاملة في مصر حيث ولأول مرة  يتخطى سعر الدولار للشراء ال 18 جنيه في البنوك الحكومية وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.10 جنيه للشراء و 18.35 جنيه لأول مرة فى تاريخ البنك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل

مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر