سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يرتفع لمستوى قياسي جديد

شيماء مصطفى

أرتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية في كافة محلات الصاغة العاملة في مصر ليعاود الذهب إرتفاعه بعد الانخفاضات المتوالية في سعر الذهب خلال الأيام الماضية، حيث أرتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية عن التعاملات الصباحية بمقدار 4 جنيهات في الجرام الواحد.

ويأتي إرتفاع سعر الذهب اليوم ليثبت صحة النظرية التي تربط دائما ما بين سعر الذهب والدولار في مصر سواء في البنوك أو السوق الموازية والتي بفضل جهود محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر تم القضاء عليها ولم يعد لها وجود حالياً، ونتيجة للأرتفاع الكبير في سعر الدولار اليوم في كافة البنوك العاملة في مصر حيث ولأول مرة يتخطى سعر الدولار للشراء ال 18 جنيه في البنوك الحكومية وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.10 جنيه للشراء و 18.35 جنيه لأول مرة فى تاريخ البنك.

شبكةعيونالإخبارية

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