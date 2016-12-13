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رئيس الوزراء: الداخلية لم تتقدم بطلب حتى الآن لزيادة مخصصاتها بالموازنة

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رئيس الوزراء: الداخلية لم تتقدم بطلب حتى الآن لزيادة مخصصاتها بالموازنة رئيس الوزراء: الداخلية لم تتقدم بطلب حتى الآن لزيادة مخصصاتها بالموازنة

شريف اسماعيل

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ردا على ما تردد بشأن مطالبات وزارة الداخلية بزيادة مخصصاتها فى الموازنة العامة، إن وزير الداخلية لم يتقدم بطلب حتى الآن فى هذا الشأن.

وأضاف “إسماعيل”، فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الثلاثاء، حول ما يتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، أنه يتم العمل على هذا الأمر وكان هناك اجتماع فى مجلس النواب بشأن هذه التعديلات.

وحول سداد مستحقات الشركات الأجنبية، أوضح أنه سيتم سداد جزء من هذه المستحقات خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، وفيما يتعلق بعقد اجتماع الأسبوعى، أكد أنه إذا لم يتم عقده خلال هذا الأسبوع سيكون بداية الأسبوع المقبل.

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