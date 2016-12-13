تشييع جنازة الفنانة زبيدة ثروت من مسجد السيدة نفيسة غدا

توفيت الفنانة زبيدة ثروت عن عُمر يناهز 76 عاما بعد صراع مع المرض، بمستشفى الصفا بالمهندسين، ويتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة من مسجد السيدة نفيسة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر.

يُذكر أن الفنانة الراحلة قدمت مجموعة من الأفلام فى السينما منها “نساء فى حياتى” مع رشدى أباظة وهند رستم إخراج فطين عبد الوهاب، و”الملاك الصغير” مع يوسف وهبي ويحيى شاهين، و”بنت 17″ مع أحمد رمزي وزوزو ماضي، و”شمس لا تغيب” مع كمال الشناوى إخراج حسين حلمي المهندس، و”فى بيتنا رجل” مع عمر الشريف وحسين رياض وحسن يوسف وزهرة العلا، وفيلم “زمان يا حب” مع الموسيقار فريد الأطرش.