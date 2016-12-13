أخبار عاجلة

الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحبظ محاولة تفجير لمستشفى 57357 -
8 الصبح - حلقة عن تجديد الخطاب الديني ودور الأزهر فى مواجهة الإرهاب - حلقة 11-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بان كي مون: فشلنا جميعًا في حل الأزمة وخذلنا الشعب السوري

Google+ Print
بان كي مون: فشلنا جميعًا في حل الأزمة وخذلنا الشعب السوري بان كي مون: فشلنا جميعًا في حل الأزمة وخذلنا الشعب السوري

بان كي مون

كشف بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، عن عدم وجود أعداد دقيقة عن المحاصرين فى مناطق المعارضة فى حلب بسوريا، مشيرًا إلى وجود معلومات عن إعدام نساء وأطفال فى عدة أحياء بحلب.

واعترف الأمين العام للأمم المتحدة، بفشل مجلس الأمن فى حل الأقضية السورية، قائلًا “فشلنا جميعا وخذلنا الشعب السورى، ومجلس الأمن لم يقم بمهامه فى حفظ السلام”، داعيًا السلطات السورية وروسيا وإيران لاحترام القانون الدولى.

وقال بان كى مون خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، لبحث الوضع فى حلب بطلب فرنسى، إن هناك معلومات عن تجميع واحتجاز أعداد كبيرة من الشباب من شرق حلب، مضيفًا “يجب أن نضمن أن المحتجزين ستتم معاملتهم وفق القانون الدولى، ومستعدون للمساعدة فى تنفيذ ورصد اتفاق وقف النار فى حلب”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا