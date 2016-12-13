بان كي مون: فشلنا جميعًا في حل الأزمة وخذلنا الشعب السوري

كشف بان كى مون، الأمين العام للأمم المتحدة، عن عدم وجود أعداد دقيقة عن المحاصرين فى مناطق المعارضة فى حلب بسوريا، مشيرًا إلى وجود معلومات عن إعدام نساء وأطفال فى عدة أحياء بحلب.

واعترف الأمين العام للأمم المتحدة، بفشل مجلس الأمن فى حل الأقضية السورية، قائلًا “فشلنا جميعا وخذلنا الشعب السورى، ومجلس الأمن لم يقم بمهامه فى حفظ السلام”، داعيًا السلطات السورية وروسيا وإيران لاحترام القانون الدولى.

وقال بان كى مون خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، لبحث الوضع فى حلب بطلب فرنسى، إن هناك معلومات عن تجميع واحتجاز أعداد كبيرة من الشباب من شرق حلب، مضيفًا “يجب أن نضمن أن المحتجزين ستتم معاملتهم وفق القانون الدولى، ومستعدون للمساعدة فى تنفيذ ورصد اتفاق وقف النار فى حلب”.