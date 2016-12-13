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الخميس.. إعادة حلقة مهرجان سماع في برنامج معكم على «cbc»

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الخميس.. إعادة حلقة مهرجان سماع في برنامج معكم على «cbc» الخميس.. إعادة حلقة مهرجان سماع في برنامج معكم على «cbc»

برنامج معكم

تقدم قناة «سي بي سي» يوم الخميس المقبل، إعادة حلقة مهرجان سماع في برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي وذلك في تمام الثامنة مساءً.

وتتضمن الحلقة لأول مرة على شاشات التليفزيون -في واقعة هي الأولى من نوعها- 130 منشد وعازف دفعة واحدة خلال الحلقة عن مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الصوفية حيث كون العازفون شكل مماثل لحفل الافتتاح الذي أقيم بالقلعة قبل أسبوعين وأنشد نحو 17 فريقا من بلدان مختلفة مقطوعات من الفن الصوفي.

ويستضيف البرنامج الدكتور انتصار عبد الفتاح، مدير المهرجان وصاحب الفكرة ليتحدث عن كيفية التواصل مع كل فرقة واستقدامها وكيفية التنسيق بينها لتخرج الموسيقى في تناغم عجيب رغم اختلاف الثقافات.

ويشارك في المهرجان فرق إسلامية وقبطية ويؤكد مبدأ الحوار لا الصراع والتسامح لا التعصب والتعاون لا التنافر والاهتماد المتبادل لا الأنانية فضلا عن عبور الانقسام وتجسير الفجوة بين الثقافات.

ومن شاركت 4 فرق في المهرجان وكانت الجزائر ضيف شرف المهرجان بثلاث فرق- وفرقة واحدة لكل من دول “الهند- تونس- الكويت- باكستان- فرنسا- إندونسيا- زامبيا- الصين- اليونان- جورجيا”.

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