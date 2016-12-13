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زيادة أسعار السجائر.. 29 للمارلبورو والميريت.. و22 لـ”إل أم” و18 للنكست

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زيادة أسعار السجائر.. 29 للمارلبورو والميريت.. و22 لـ”إل أم” و18 للنكست زيادة أسعار السجائر.. 29 للمارلبورو والميريت.. و22 لـ”إل أم” و18 للنكست

السجائر

أعلنت شركة “فيليب موريس “عن زيادات في منتجاتها من السجائر، وقالت في بيان لها أن الزيادة الجديدة في الأسعار شملت العلامات التجارية “مارلبورو” التي أصبح سعر البيع للمستهلك 29 جنيها، و”ميريت” التي أصبح سعر البيع للمستهلك 29 جنيها، و”إل إم” 22 جنيها، إضافة إلى “نكست” التي أصبح سعر البيع للمستهلك 18 جنيها.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الزيادات التي شهدتها منتجات التبغ والسجائر تعود رئيسيا الى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة وسوف يعود جزء كبير من تلك الزيادة إلى الخزينة العامة في صورة ضرائب تستخدم لدعم موازنة الدولة، مؤكدة أن العائد من تلك الخطوة يقدر بمئات الملايين من الجنيهات.

فيليب موريس تعلن عن زيادة في أسعار منتجاتها من السجائر

29 للمارلبورو و”الميريت”..و22 “إل أم” و18 جنيه للنكست

أعلنت شركة “فيليب موريس مصر “عن زيادات في أسعار منتجاتها من السجائر، وقالت في بيان لها أن الزيادة الجديدة في الأسعار شملت العلامات التجارية “مارلبورو” التي أصبح سعر البيع للمستهلك 29 جنيها، و”ميريت” التي أصبح سعر البيع للمستهلك 29 جنيها، و”إل إم” 22 جنيها، إضافة إلى “نكست” التي أصبح سعر البيع للمستهلك 18 جنيها.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الزيادات التي شهدتها منتجات التبغ والسجائر تعود رئيسيا الى زيادة أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة وسوف يعود جزء كبير من تلك الزيادة إلى الخزينة العامة في صورة ضرائب تستخدم لدعم موازنة الدولة، مؤكدة أن العائد من تلك الخطوة يقدر بمئات الملايين من الجنيهات.

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أونا

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