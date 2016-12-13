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غدًا .. محاكمة المتهمين في قضية مقتل ميادة أشرف

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غدًا .. محاكمة المتهمين في قضية مقتل ميادة أشرف غدًا .. محاكمة المتهمين في قضية مقتل ميادة أشرف

ميادة أشرف

تنظر غدًا الأربعاء محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد فهمي ، محاكمة 48 متهماً في القضية المعروفة بـ”مقتل ميادة أشرف”.

كانت النيابة العامة قد اسندت للمتهمين تهم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة والقتل والعمد والشروع فيه وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم وقوات الشرطة.

حيث أطلق أحدهم (المتهمين) عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية فأصابتها في رأسها، مما ادي إلى مصرعها كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين فأصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه مما أودى بحياته.

وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، متكالبين عليها وتوالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها فأرداها قتيلة وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين.

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أونا

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