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المعارضة السورية: إجلاء المدنيين من شرقي حلب في الـ5 صباحًا

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المعارضة السورية: إجلاء المدنيين من شرقي حلب في الـ5 صباحًا المعارضة السورية: إجلاء المدنيين من شرقي حلب في الـ5 صباحًا

ارشيفية

قال رئيس المجلس المحلي لشرقي حلب، إن إجلاء المدنيين من شرقي حلب سيبدأ الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبإشراف منظمة الصليب الأحمر الدولي.

كما أعلنت جماعة نور الدين الزنكي، إحدى جماعات المعارضة الرئيسية في سوريا والتي لها وجود قوي في مدينة حلب إنه جرى التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين والمقاتلين من الجزء الصغير بالمدينة الذي لا يزال تحت سيطرتهم.

وأشار المتحدث باسم الجماعة ياسر اليوسف، إن الاتفاق سيسمح لقوات المعارضة بالمغادرة بأسلحتهم الخفيفة، ولم يخض في التفاصيل.

وذكر مسؤول عسكري سوري أن الجيش ليست لديه معلومات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في حلب.

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