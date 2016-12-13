31.4 مليار درهم الإنفاق على مشاريع إسكان المواطنين

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثالثة لمعرض " قروض الإسكان للمواطنين 2016 " ويستمر 5 أيام على مساحة 11 ألف متر مربع بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وأعلن بنك الخليج الأول خلال المعرض أن إجمالي ما تم صرفه على مشاريع إسكان للمواطنين المنجزة والمسلمة والجاري تنفيذها بلغ 31.44 مليار درهم مشيراً إلى أنه خلال حوالي 10 سنوات تم صدور 28.43 ألف موافقة من هيئة أبوظبي للإسكان وقام البنك بتسليم 19.93 ألف وحدة سكنية للمواطنين من خلال 14.11 ألف مشروع تم تنفيذها ولايزال هناك 6.31 آلاف مشروع تحت التنفيذ و 4 آلاف مشروع يسعى البنك للتواصل مع المواطنين المستحقين لها لاتخاذ الإجراءات للاستفادة من القروض التي تمت الموافقة عليها.

وأكد مسئولون بقطاعي التمويل والعقار لــ" البيان" أن المشاريع الكبيرة الجاري تنفيذها لإسكان المواطنين ستنعش قطاع البناء والتشييد بإمارة أبوظبي لأكثر من ثلاث سنوات قادمة، مقدرين حجم المشاريع السكنية الجاري تنفيذها بالإمارة بأكثر من 60 مليار درهم مشيرين إلى أن مشاريع إسكان للمواطنين تستحوذ على ما يتراوح بين 50 % و70 % من إجمالي حجم عمليات شركات المقاولات بالإمارة حاليا .

وقالوا أن الإسكان يحظى بالأولوية المطلقة والأهمية القصوى في السياسات المنفذة بأبوظبي وبدولة الإمارات بوجه عام بهدف توفير احتياجات المواطنين من العيش في وحدات سكنية عصرية تتلاءم وخصائصهم السكانية وبيئتهم المحلية من حيث التصاميم العمرانية بما يوفر لهم الحياة الكريمة والاستقرار والرفاه الاجتماعي والمستقبل الآمن.

وتوقع محمد المنصوري رئيس قروض إسكان المواطنين في بنك الخليج الأول أن يتم تنفيذ وتسليم نحو 2000 مشروع جديد لإسكان المواطنين خلال عام 2017 مقابل حوالي 1800 مشروع في عام 2016 بنمو سنوي 11.11 % موضحا أن قروض الاسكان التي يقدمها بنك الخليج الأول للمواطنين يتم تسديدها على 30 عاما بقسط شهري لكل قرض قيمته 4170 درهم وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله يقوم البنك بمنح قروض الاسكان للمواطنين بدون أية فوائد و عند توصيل الكهرباء للمنزل بعد اكتمال المشروع يتم خصم 500 ألف درهم من القيمة الأصلية للقرض البالغة مليوني درهم لمنزل المواطن وفي حال السداد المبكر للقرض يتم خصم 25 % من المبلغ المتبقي من القرض.

من جانبه أكد سيف بدر القبيسي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان حرص الهيئة على المشاركة في معرض الإسكان للمواطنين وذلك انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز أواصر التعاون والتفاهم بين القطاعين العام والخاص مشيراً إلى أن المشاركة الرئيسية للهيئة هي عرض باقات الصيانة الوقائية للمساكن الحكومية والتي تأتي في إطار حرص الهيئة على التيسير على المواطنين للحصول على أفضل الخدمات فيما يخص صيانة المساكن التي يحصلون عليها أو التي يقومون ببنائها بعد حصولهم على قرض اسكان من الهيئة.