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التفتيش الصيدلي يضبط أدوية مخدرة ومهربة بالقاهرة والمنيا وبني سويف

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التفتيش الصيدلي يضبط أدوية مخدرة ومهربة بالقاهرة والمنيا وبني سويف التفتيش الصيدلي يضبط أدوية مخدرة ومهربة بالقاهرة والمنيا وبني سويف

وزارة الصحة

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان،   بالتنسيق مع مكتب مباحث ، حملة مكبرة  على الصيدليات بمحافظات القاهرة وبنى سويف و المنيا.

وأوضح بيان وزارة   الصحة والسكان، أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 2 صيدلية بمحافظة القاهرة بمنطقتى  الازبكية وبولاق أبو العلا، بهما كميات كبيرة من أدوية مدرجة على جدول (1) مخدرات   (ترامادول ومورفين)، وأدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها   بالسوق المحلي، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة التابع له الصيدليتين للعرض  على النيابة.

كما أسفرت عن ضبط صيدلية ومنزل طبيب بيطرى بمحافظة  المنيا، بهما كمية كبيرة من الادوية المخدرة “ترامادول”، وأدوية مؤثرة على  الحالة النفسية (جدول ثاني)، بالإضافة إلى كميات من أدوية خاصة بوزارة الصحة، ومحظور  بيعها خارج وحداتها، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة التابع له الصيدلية   للعرض على النيابة.

كما أسفرت عن ضبط   صيدلية غير مرخصة بمحافظة بنى سويف بمركز الوسطى، بها حوالى 925 صنف دواء مسجل   بوزارة الصحة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة بقسم الشرطة التابع له الصيدلية للعرض  على النيابة لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات  المضبوطة.

وأشار بيان الوزارة، إلى   استمرار الحملات لحماية المريض المصري، وضبط سوق الدواء من أى تجاوزات، أومخالفات   للمهربين والغشاشين الذين يقوموا بغش الأدوية وتخزينها فى أماكن غير مرخصة بعيدًا،   عن أعين التفتيش الصيدلى، ومع ذلك يتم تتبع هذه الاماكن والوصول إليها مع الجهات   الرقابية المختلفة للسيطرة على هذه المافيا.

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