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بلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد محامية مفجر الكنيسة البطرسية

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بلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد محامية مفجر الكنيسة البطرسية بلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد محامية مفجر الكنيسة البطرسية

المحامية ياسمسن حسام الدين

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية والادارية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة الدولة العليا ضد ياسمين حسام الدين – محامية الاٍرهابي محمود شفيق محمد مصطفي – المسئول عن حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية.

وقال صبري أن ياسمين حسام الدين المبلغ ضدها تعمل في مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتمول هذه المؤسسة من الملياردير اليهودي جورج سورس، وتم منح المؤسسة “مليون و575 ألف دولار عام 2014″ من المكتب العربي الاقليمي منظمات المجتمع المفتوح.

وأشار صبري في بلاغه ان المشكو في حقها كانت تدافع عن أحمد ناجي وعلاء عبد الفتاح وأخته منى سيف، وإسلام خليل وماهينور المصرى، كما كانت من المدافعين عن حسام بهجت وإسلام خليل، بالإضافة إلى قيامها برحلة إلى إيران كما قامت بزيارة إلى البرلمان السويدي في ستوكهولم للبحث في مشكلة الطائفية.
> وأكد انها أحد المتدربين في الخارج والممولين للدفاع عن من يتم القبض عليه منهم فى قضايا الإرهاب ولها اتجاهات ضد الدولة.

وأردف صبري، المحامية المذكورة عضو ناشط مع عدد من المحامين والحقوقيين والذين اعتادوا تشويه صورة الدولة في الداخل والخارج والترويج دوليا لوجود حالات اختفاء قسري من قبل وزارة الداخلية حتى يتسني لهم قتل المصريين واتهام الأمن بالتقصير.

وأضاف صبري أن المحامية المذكورة ساهمت في خروج عدد كبير من الإرهابيين الذي اتضح أنهم تابعون لجماعة الإخوان الإرهابية، وكانت سببا في استشهاد الكثير من المواطنين الأبرياء من الجيش والشرطة وآخرهم حادث تفجيرالكنيسة البطرسية.

كما ساهمت في عدة ندوات ووقفات لمنع محاكمة الإرهابيين أمام القضاء العسكري وتشويه صورة الدولة خارجيا.

وتطاولت على الدولة المصرية، وعلى الشرطة وتهكمت على تصريحات الرئيس ، بأن محمود شفيق هو المتهم بتفجير الكنيسة، حيث اتهمت الدولة المصرية بأنها من تصنع الإرهاب.

وتمسك صبري في نهاية بلاغه بالتحقيق العاجل في هذا البلاغ، وأصدر الامر بمنع المبلغ ضدها من مغادرة البلاد وإدراج اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر وتقديمها للمحاكمة العاجلة لتعاملها مع التنظيمات الارهابية وتلقي تمويلات من جهات اجنبية بخلاف الاتصال بانظمة ارهابية معادية للدولة المصرية

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