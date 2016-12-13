الجامعة العربية تعلن عن اجتماع طارئ بشأن حلب الخميس المقبل

أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة لبحث الأزمة الإنسانية فى حلب.

وصرح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس مكتب الأمين العام، مساء اليوم بأن هذا الاجتماع جاء بناء على طلب من دولة قطر وتأييد عدد من الدول الأعضاء، وذلك لبحث الوضع المتدهور إنسانيا فى مدينة حلب السورية.

كان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد ندد فى بما تتضمنه التقارير الإعلامية المتواترة عن الأوضاع الإنسانية المتردية فى مدينة حلب، والممارسات الوحشية التى تمت على مدار الأيام القليلة الماضية ضد المدنيين بشكل خاص.

وطالب فى هذا الإطار بوقف فورى لإطلاق النار فى المدينة،كما طالب جميع الأطراف احترام القانون الدولى الإنسانى وأحكامه والتوقف الفورى عن ارتكاب فظائع وإعدامات وممارسات لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية.