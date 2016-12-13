بالصور..الانتهاء من تصوير فيلم «رحلة يوسف» بسانت كاترين

انتهى فريق عمل فيلم “رحلة يوسف ” من تصوير أخر مشاهد الفيلم بمدينة سانت كاترين.

وقال طارق عثمان، المنتج الفني، أن فيلم رحلة يوسف هو ثاني انتاج مصري مغربي، مشترك بعد “المرسي أبو العباس “، وهو نوعية الأفلام الأكشن المثيرة، ويدور في إطار تشويقي من خلال تصوير الفيلم في القاهرة وسانت كاترين والمغرب.

وذكر عثمان، أن الفيلم يضم مجموعة من النجوم من بينهم عاطف عبد اللطيف، ومحمد نجاتي، وريم هلال، وسامي مغاوري، وخالد عليش، ودنيا المصري، ونجوم من المغرب.

رحلة يوسف مأخوذ عن قصة للدكتور عاطف عبد اللطيف، ومعالجة سينمائية لجوزيف فوزي، وسيناريو محمد علام، وإخراج أندي.