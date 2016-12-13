سيف بن زايد يطلع على جهود فرق الدفاع المدني في دبي وأبوظبي

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم على جاهزية واستعدادات فرق الدفاع المدني في دبي وأبوظبي، نظراً لجهودهم الاحترافية في عملية إطفاء حريقين الأول في برج بدبي والثاني في بناية شارع المطار بالعاصمة خلال زمن قياسي دون وقوع اية خسائر بشرية.

فقد اطلع سموه خلال زيارته للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي على دور فرق الاطفاء في اخماد الحريق واخلاء السكان من البرج بانسيابية، كما قام سموه بجولة التقى فيها مع الضباط ومديري مراكز الدفاع المدني في دبي.

كما تفقد سموه غرفة عمليات الدفاع المدني الجديدة في دبي "قيد الانشاء حالياً"، واستمع لشرح موجز من اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني في دبي عن مميزات وخصائص الغرفة الجديدة، والتي تستخدم أحدث تقنيات الاتصال والمراقبة والسيطرة والتحكم وادارة الحوادث، وفق أرقى المعايير الاحترافية.

وقام سموه بجولة في مركز خدمة المتعاملين التابع للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي واستمع لعدد من المتعاملين حول الخدمات المقدمة، بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

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> وخلال زيارته في أبو ظبي، استمع سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى شرح من المقدم محمد عبد الجليل الانصاري، مدير عام الدفاع المدني أبوظبي حول الجهود التي تبذلها فرق الدفاع المدني في سبيل الحفاظ على أرواح وممتلكات الجمهور، وأعرب سموه عن تقديره الخاص لضباط وافراد الدفاع المدني على مجهوداتهم الميدانية في اطفاء حريق شب فجر اليوم في بناية على شارع "الشيخ راشد بن سعيد" (المطار) بأبوظبي.

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> ورافق سموه خلال الزيارة اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الضباط.