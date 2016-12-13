استمرار إخلاء سبيل عضو حركه 6 أبريل زيزو عبده بتدابير احترازية لمدة 45 يوم

كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، استمرار إخلاء سبيل زيزو عبده عضو حركة 6 أبريل، بتدابير احترازيه لمدة 45 يوماً على خلفية التهم الموجهة إليه بقلب نظام الحكم، والانضمام لجماعة محظورة،علي ان تكون التدابير -مراقبة الشرطه - لمدة ثلاث ايام في الاسبوع وساعتين كل يوم .

وكان زيزو عبده قد أتُهم فى القضية رقم 58 لسنة 2016 حصر حوادث جنوب الجيزة، ارتباطا بتظاهرات 25 أبريل، للمطالبة بالغاء التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير، ووجهت النيابة له فيها تهم الانضمام لجماعة محظورة والتحريض على التظاهر في 25 أبريل والسعى لقلب نظام الحكم.