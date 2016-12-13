موجز أخبار مصر للساعة 6.. السيسي يوجه بالانتهاء من ترميم الكنائس المتضررة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من ترميم الكنائس المتضررة وفقا للمواعيد المحددة.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة مساء..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الانتهاء من أعمال ترميم وإصلاح الكنائس، وفقاً للمواعيد المحددة لذلك.

كشف مقطع فيديو يعرض اللحظات الأولى لتفجيرات العباسية، عن دخول الانتحارى محمود شفيق، منفذ حادث الكنيسة البطرسية، الذى أسفر عن سقوط 24 شهيدًا وإصابة 50 آخرين، إلى داخل الكنيسة البطرسية، وتنفيذه للحادث عقب ذلك بثوانٍ، ليؤكد ما أعلنت عنه الأجهزة الأمنية من أنه منفذ الحادث، بعدما زعم البعض أن محمود شفيق ليس مرتكب الجريمة التى شهدتها الكنيسة.

كاميرات المراقبة

مثلت كاميرات المراقبة لغزا حير الأجهزة الأمنية والجهات القضائية خلال الفترة الأخيرة؛ نظراً لعدم الاستفادة منها فى فك غموض العديد من القضايا الجنائية والإرهابية التى وقعت فى الآونة الأخيرة؛ على الرغم من انتشارها بشكل واسع وفى مناطق حيوية.

الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام والذى ينظم عمل الهيئات الإعلامية – جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.

حصل "اليوم السابع" على نص الرسالة الأخيرة الذى تلقها محمد حمدى أحد المتهمين بتفجير الكنيسة البطرسية، والذى وقع صباح أول أمس الأحد، وأسفر عن وفاة 25 شخصا و49 مصاباً، من شقيقته أميرة حمدى، والتى استقبلها ظهر الخميس الموافق 10 ديسمبر الماضى، على تطبيق "الواتس آب" الخاص بهاتفه المحمول.

فجر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مفاجأة دستورية خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهى أنه لا يجوز التوسع دستوريًّا فى محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وهو الحديث الذى قوبل بتصفيق أعضاء اللجنة التشريعية للحكومة.

وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على المادة الثامنة من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للإعلام " الهيئات الصحفية والإعلامية"، والتى تنص على أنه "على رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام قبل ممارسة عملهم تقديم إقرار ذمة مالية وإقرار بعدم قيام حالة من حالات تعارض المصالح، وإقرار بتجميد النشاط الحزبى إذا كان أيا منهم منتميا لحزب سياسى".

أعلن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب رسميا، اليوم الثلاثاء، عن اختيار ريكس تيليرسون وزيرا للخارجية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم مع سامح شكرى، وزير الخارجية، لعرض تقرير حول زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، والتى التقى خلالها مع عدد كبير من كبار المسئولين الأمريكيين وكذلك مع قيادات الكونجرس بمجلسيه، فضلاً عن سكرتير عام الأمم المتحدة الجديد أنطونيو جوتيريس.

علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على جلوس النائب خالد عبد العزيز شعبان عضو تكتل 25-30 المعارض بجوار المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قائلا "أهنئك يا خالد على انضمامك لائتلاف دعم مصر".

شيع مسلمون وأقباط، من داخل الكنيسة البطرسية بمحيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الثلاثاء، جنازة أنجيل أنور مرقس، الشهيدة الرابعة والعشرين من شهداء الحادث الإرهابى الذى استهدف الكنيسة البطرسية يوم الأحد الماضى.

رصدت كاميرا فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة، لقطات من داخل منزل الإرهابى محمد حمدى عبدالحميد عبدالغنى، أحد المتهمين بحادث تفجير الكنيسة البطرسية يوم الأحد الماضى.

تجرد منذ قليل، عامل بقرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما ذبح والد ووالدة زوجته "حماه وحماته"، بسبب خلافات أسرية، وفر هاربا.

يبدو أن منطقة الشرق الأوسط على أعتاب تصعيد نووى كبير، بعد أن هدّدت إيران بتطوير سلاح نووى، ردًّا على تمديد الكونجرس الأمريكى للعقوبات المفروضة على طهران، وكتب الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الثلاثاء، خطابين منفصلين لوزارة الخارجية الإيرانية، وآخر لمنظمة الطاقة النووية الإيرانية، كلفهما بتطوير البرنامج النووى للبلاد فى إطار الالتزامات الدولية لإيران، واتخاذ إجراءات واضحة والقيام بخطوات عملية ردًّا على انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووى، تتضمن صنع محرك نووى يُستخدم فى مجال النقل البحرى وإنتاج الوقود اللازم له.

بعدما تعالت الأصوات على صفحات بعض الفضائيات المغرضة مثل القناة القطرية العميلة و بعض صفحات التواصل الاجتماعى عن السرعة التى أعلنت السلطات المصرية بها الكشف عن هوية مرتكبى حادث تفجير الكنيسة البطرسية يوم الأحد الماضى الموافق 11 ديسمبر، هنا لابد من القول أننا أصبحنا فى زمن الفتاوى من الجهلاء بعيدا عن الحق و العلم و الحقيقة، و تقتضى الأمانة العلمية هنا أن نكتب لإجلاء الحقيقة العلمية وراء الطرق المعروفة حديثــا و التى تستخدم فى مثل تلك الحالات، بل و فى الطب الشرعى و إثبات النسب و البنوة و تحديد هوية المقتول و القاتل .

قال الدكتور عصام عبد الشكور رئيس التراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية إن فيروس الأنفلونزا الجديد H5N1 لا يمثل خطورة كبيرة، نظرا لوجود لقاحات خاصة به، وهى قادرى على مقاومة الفيروس الجديد.

بدأت فى العاصمة الإندونيسية "جاكرتا"، اليوم الثلاثاء، محاكمة حاكم العاصمة المتهم بـ"الكفر"، فى قضية تثير مخاوف كثيرين من المتابعين والمهتمين بملف الأقليات فى إندونيسيا، من ازدياد عدم التسامح فى أكبر بلد مسلم فى العالم من حيث عدد السكان، بينما تظاهر عشرات المواطنين خارج قاعة المحكمة، هاتفين: "الله أكبر"، وهم يحملون مصلقات تظهر الحاكم مرتديًا ملابس السجن.

تسعى قطر لـ "لملمة فضائحها" ومساعدة ضحايا الانتهاكات على العودة إلى أوطانهم، وأعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية فى بيان أن سلطات الإمارة الخليجية ساعدت 10 آلاف عامل من ضحايا الانتهاكات على العودة إلى أوطانهم.

قالت وزارة الداخلية التركية اليوم الثلاثاء إن السلطات اعتقلت 568 شخصا خلال اليومين الماضيين للاشتباه فى ارتباطهم بحزب العمال الكردستانى.

اختارت وكالة فرانس برس صورة للاعب تنس الطاولة المصرى إبراهيم حمدتو في إحدى المبارات في بطولة الألعاب البارالمبية في روي دي جانيرو ضمن أفضل صور عام 2016.

أعلنت الشركة المشغلة لبرج " إيفل" بالعاصمة الفرنسية باريس عن إغلاق البرج اليوم الثلاثاء، بسبب إضراب للعاملين البالغ عددهم نحو 300 شخص.

فاز المقاصة على طلائع الجيش بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، على إستاد الفيوم ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من عمر مسابقة الدورى العام، سجل أحمد عبد الظاهر هدف اللقاء الوحيد.

تواجد الدولى المصرى محمد عبد الشافى فى التشكيل الأساسى لفريق أهلى جدة السعودى، خلال المواجهة التاريخية التى تجمعه بعد قليل مع نظيره برشلونة الإسبانى، بالعاصمة القطرية الدوحة، والتى تقام فى تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

هاجم الشاب خالد فى أحد البرامج سعد لمجرد وأعلن استبعاده لفكرة أن يكون غرض سياسى وراء حبس المعلم، وقال: "ضيع روحه وما حدث معه طيش شباب"، مشيرا إلى أنه أثار المشاكل فى أمريكا ثم هرب إلى أن تم ضبطه فى فرنسا، يأتى هذا بعد أكثر من 48 يوما قضاها النجم المغربى فى السجن بفرنسا على خلفيه اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية قبل إحيائه حفلا غنائيا هناك.

أكدت الدكتورة آيات حجاج، وكيل وزارة الصحة للأمراض المتوطنة، أن الإصابة بالديدان المعوية، من الأمراض المتوطنة فى مصر ومعظم دول العالم، مشيرة إلى أن الحملة القومية التى أطلقتها الوزارة للقضاء على الديدان المعوية هى الثانية، حيث أطلقت الحملة الأولى بداية العام الجارى، لكنها كانت مقتصرة على تلاميذ الصف الأول الابتدائى.