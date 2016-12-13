الرقابة الإدارية بجنوب سيناء تشن حملة رقابية على مزارع الدواجن

جنوب سيناء - فايزة مرسال

شنت الرقابة الإدارية بمحافظة جنوب سيناء برئاسة المقدم على قاسم عضو الرقابة الإدارية وإشراف العميد أحمد عادل مدير مكتب الرقابة بالمحافظة حملة رقابية على مزارع إنتاج الدواجن وبيض المزارع لملاحظة المشروعات الإنتاجية ورصد المشكلات التى تعانى منها للعمل على حلها.

وتفقد عضو الرقابة عنابر إنتاج البيض التابعة لمديرية الزراعة بطاقة 5 آلاف دجاجة للعنبر الواحد، حيث تضم المزرعة 3 عنابر بطاقة 15 ألف دجاجة، بالإضافة إلى مزرعة تسمين الدواجن بطاقة 8 آلاف دجاجة، وتم التأكيد أن تلك المزارع تعمل دون أى مشكلات تواجهها بخلاف نقص العمالة.

كما تفقد عضو الرقابة، مصنع إنتاج العلف لتسمين الدواجن بطاقة 2 طن يومى، حسب احتياجات المزارع، وتم التأكد من عدم خلط الأعلاف بمساحيق العظام المضرة بصحة الإنسان، والتأكد من المكونات الغذائية لأعلاف الدواجن وسلامتها للاستهلاك.

وأكد عضو الرقابة أن الحملة لم ترصد أى مخالفات، وأن العمل يسير بالطرق الصحيحة والسليمة، مشيراً إلى أن هناك إشراف مباشر من الطب البيطرى للتأكيد على سلامة الدواجن.

ورافق عضو الرقابة الإدارية المهندس عاطف فرج وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء.

1 المقدم على قاسم عضو الرقابة الإدارية أثناء الحملة

2 أحد العاملين بمزرعة بطور سيناء

3 المقدم على قاسم عضو الرقابة الإدارية المهندس عاطف فرج وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء