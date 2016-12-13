فريق طبي عالمي لفحص وعلاج قلوب الأطفال مجانا بمستشفيات جامعة الزقازيق

أطلقت مستشفيات جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، حملة مجانية بعنوان «قلوب صغيرة»؛ وتهدف إلى توقيع الكشف الطبي، وإجراء الجراحات الضرورية للأطفال، من سن يوم، وحتى الشباب في سن 23 سنة، وذلك بالتعاون مع منتدى «إيد» البريطاني، لعلاج أمراض القلب، وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام عناني، مدير عام مستشفيات الجامعة، أن هذه الحملة يتم الإعداد لها منذ شهرين؛ من أجل توفير جميع احتياجات الطبية، واللوجستية، حتى لا يتم تحميل المرضى، وذويهم أي أعباء.

> وأشار إلى أن الحملة، تشمل توقيع الكشف الطبي، والفحوصات بالأشعة، والقسطرة، على المرضى، وكذلك إجراء جراحات القلب المفتوح، بالتعاون مع المفريق الطبي، لمنتدى “إيد”، الذي يضم 30 خبيرا في أمراض القلب، من بريطانيا، والمملكة العربية السعودية.

> وقال الأستاذ الدكتور عاطف البحراوي، عميد كلية طب الزقازيق، رئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، إن أعضاء الفريق الطبي المشارك في الحملة، وقعوا الكشف الطبي، والفحوصات، وأجروا عمليات قلب مفتوح، لأكثر من 120 حالة مرضية، مجانا، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات، تأتي ضمن خطة لتطوير جراحات القلب بالجامعة، عبر بروتوكول تعاون مع “إيد”.