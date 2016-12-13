أخبار عاجلة

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل -
رئيس الأركان يبحث مع قائد الجيش الزامبي زيادة التعاون العسكري بين البلدين -
عبدالعال بعد فرض "الطوارئ": يجب تطبيق كل ما هو استثنائي.. وعلى الصحافة الحذر -
رسمياً: السبت والأحد والإثنين إجازة لجميع الموظفين العاملين بهذه المصالح الحكومية لتلك الأسباب -
السفيرة عزيزة - الشاعرة / نور عبد الله ... قصيدة " ملوك الأرض " -
ازدياد الإقبال في الانتخابات على مقعدي السادات ومصيلحي -
توقيع بروتوكول تعاون بين «الصحفيين» ونظيرتها البحرينية -
وزير الدفاع يفتتح مؤتمر علوم تكنولوجيا الطيران والفضاء -
سيد محمود يعلن استقالته من رئاسة تحرير «القاهرة» -
رسميًا.. البرلمان يوافق على فرض الطوارئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«برلمانى» يطالب بفرض قانون الطوارىء لمواجهة الإرهاب

Google+ Print
«برلمانى» يطالب بفرض قانون الطوارىء لمواجهة الإرهاب «برلمانى» يطالب بفرض قانون الطوارىء لمواجهة الإرهاب

 

مجدى ملك

طالب النائب مجدي ملك مكسميوس، فرض قانون الطوارىء مرة آخرى، لمدة 6 أشهر، لمواجهة الإرهاب، بعد حادث انفجار الكنيسة البطرسية.

وقال ملك، في تصريحات صحفية، “ على مدار 30 عامًا كانت تُحكم بقانون الطوارىء، هل ما تمر به مصر الآن أليس هو أخطر بكثير من حكم مبارك؟”.

وأضاف، أنه رغم التحفظات على قانون الطوارىء، إلا أنه يجب تطبيقه لفترة مؤقتة، لأن المنظومة الأمنية يعاد بنائها من جديد، وتحتاج لتدريب وتأهيل.

وتابع، “الإسلام برىء من كل ما يحاك ضده، وهؤلاء الذين يعتلون المنابر ويكفرون الشعب والحكومة.. ماذا فعلنا معهم؟”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل

ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريقى الاتحاد والأهلى من خلال التشكيل

مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

مدير أمن الغربية الجديد لـ"مصراوي": كردونات على بُعد 150 مترًا من الكنائس

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

ستاد مصر - ملخص الشوط الأول لمباراة بتروجيت أمام الإنتاج الحربي

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر

سفير سويسرا: مليار دولار حجم أعمال 100 شركة سويسرية في مصر