«برلمانى» يطالب بفرض قانون الطوارىء لمواجهة الإرهاب

طالب النائب مجدي ملك مكسميوس، فرض قانون الطوارىء مرة آخرى، لمدة 6 أشهر، لمواجهة الإرهاب، بعد حادث انفجار الكنيسة البطرسية.

وقال ملك، في تصريحات صحفية، “مصر على مدار 30 عامًا كانت تُحكم بقانون الطوارىء، هل ما تمر به مصر الآن أليس هو أخطر بكثير من حكم مبارك؟”.

وأضاف، أنه رغم التحفظات على قانون الطوارىء، إلا أنه يجب تطبيقه لفترة مؤقتة، لأن المنظومة الأمنية يعاد بنائها من جديد، وتحتاج لتدريب وتأهيل.

وتابع، “الإسلام برىء من كل ما يحاك ضده، وهؤلاء الذين يعتلون المنابر ويكفرون الشعب والحكومة.. ماذا فعلنا معهم؟”.