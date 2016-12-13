"تنفيذية أبوظبي" تعتمد مشاريع بنية تحتية بـ 160 مليون درهم

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي برئاسة سعيد عيد الغفلي رئيس اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها ترسية عدد من المشاريع البنية التحتية المعتمدة في خطة أبوظبي بتكلفة تتجاوز 160 مليون درهم، وتأتي تلبية لمتطلبات التوسع العمراني والاقتصادي التي تشهدها إمارة أبوظبي.

وتفصيلاً، وافقت اللجنة التنفيذية على ترسية مشروع انشاء طرق داخلية في القطاع 18 بمدينة زايد وبينونة في المنطقة الغربية بتكلفة تصل إلى 109 مليون درهم.

ويتضمن المشروع انشاء طرق داخلية بطول يزيد على 14 كيلومتر وكافة خدمات البنية التحتية المرتبطة والتي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وأنظمة الري وتصريف مياه الأمطار وممرات المشاة وإنارة الشوارع لعدد 285 قطعة أرض سكنية جديدة منها 231 قطعة أرض في حوض 18 بمدينة زايد و 54 قطعة سكنية في بينونة.

يهدف المشروع إلى ضمان توفير بنى تحتية عصرية تتوافق مع أفضل المواصفات ومطابق لمعايير تصميم الطرق الحضرية، بما يدعم تحقيق هدف خطة أبوظبي المعني بتوفير مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع وجودة الحياة، وذلك عبر تطبيق التخطيط المتكامل لتلبية احتياجات نمو المناطق واستدامتها.

وأقرت اللجنة ترسية مشروع إنشاء طرق داخلية تربط مشروعي عين الفايضة وجبل حفيت السكنيين بالطرق الرئيسية القائمة والمحيطة بالمنطقتين.

ويتضمن المشروع إنشاء وصلات طرق وتمديدات البنية التحتية التي تشمل أعمدة الإنارة والأرصفة وشبكة صرف مياه الأمطار بهدف خدمة 5 آلاف مسكن مخصص للمواطنين في مشروعي عين الفايضة وجبل حفيت في مدينة العين، وبتكلفة إجمالية تبلغ 29 مليون درهم.

كما اعتمدت اللجنة أيضاً مشروع المرحلة الأولى من إنشاء شبكة توزيع مياه لمنطقة إيكاد الخامسة بتكلفة 22.5 مليون درهم.

ويهدف مشروع المرحلة الأولى الذي سيتم عبره إنشاء خطوط مياه بأقطار مختلفة بطول 16 كيلومتراً إلى إيصال خدمات المياه الشرب بكمية تصل إلى 700 ألف جالون، والتي من المزمع رفعها مع انجاز المرحلة الثانية من المشروع لتصل إلى 5.1 مليون جالون.

ويسهم المشروع في تنفيذ البرامج المحددة في خطة أبوظبي والمعنية بضمان كفاءة واستدامة وأمان خدمات الإمداد بالمياه والكهرباء، وذلك عبر تحقيق هدف توفير قطاع مياه وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن الاستغلال الأمثل للموارد.

واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.