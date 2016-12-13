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يحصلان على 7.17 ملايين درهم رشوة نظير معاملات "إصدار تأشيرة"

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يحصلان على 7.17 ملايين درهم رشوة نظير معاملات "إصدار تأشيرة" يحصلان على 7.17 ملايين درهم رشوة نظير معاملات "إصدار تأشيرة"

باشرت الهيئة القضائية في جنايات دبي، محاكمة موظفْين حكوميين، بتهمة الحصول على رشى قيمتها سبعة ملايين و170 ألفاً درهم، من متهم آسيوي، لقاء تمرير معاملات مزورة لطلبات الحصول على تأشيرات إقامات لنحو 10 أشخاص آخرين متهمين في الدعوى عينها.

وبينت النيابة العامة في أوراق القضية، أن خمسينياً آسيوياً زوّر 91 عقد إيجار، نسبها إلى دائرة حكومية، ودوّن عليها بيانات وهمية لأسماء مستأجرين، وصوراً ضوئية لـ 37 عقد عمل مزوراً منسوباً صدورها إلى وزارة العمل، وإرفاقها في المعاملات المقدمة إلى الدائرة الحكومية المُختصة، بنية استخدامها كمحررات رسمية لـ 14341 معاملة، طلب إصدار تأشيرات إقامة عائلية وتثبيتها، من ضمنها معاملات عائدة لعائلات 10 متهمين في هذه القضية، فيما قالت إن الموظفين الحكوميين أنجزا هذه المعاملات، وحصل أحدهما على رشى بقيمة مليونين و480 ألف درهم، لقاء إنجاز 4960 معاملة، بينما حصل الثاني على 4.69 ملايين درهم، عن إنجازه 9381 معالمة.

واتهمت النيابة العامة، 10 أشخاص من جنسيات مختلفة، بالاشتراك في جريمة عرض الرشوة والتزوير والمساعدة في توفير مبالغ مالية من قيمة الرشوة، عبر الحصول عليها من أشخاص راغبين في الحصول على إقامات لذويهم.

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