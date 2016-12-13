براءة المتهمين في تظاهرات الإسكان الاجتماعي ببورسعيد

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد، اليوم الثلاثاء، ببراءة جميع المتهمين في تظاهرات الاسكان الاجتماعي التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، والمتهم فيها 28 متظاهر من بينهم 21 محبوس و7 ضبط وإحضار.

> وكان المستشار فيصل الطحاوى، المحامى العام لنيابات بورسعيد، أصدر قراراً باحالة 28 متهماً من متظاهري الاسكان الاجتماعي بالمحافظة إلي محكمة الجنايات، بناًء علي تحقيقات نيابة شرق مع المتهمين علي مدار عدة أيام داخل مبنى قوات الأمن الكائن بحى الضواحى.

> ووجهت للمتهمين تهم التجمهر وقطع طريق، وتعطيل مرفق عام، وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات ثم جدد قاضي المعارضة حبسهم 15 يوم، كما وجهت تهمة التحريض لـ9 متهمين أخرين، قبل أن يصدر قرار إحالتهم للجنايات.

> وكان متقدمون لمشروعات الاسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد أغلقوا عدد من الطرق الرئيسية قبل أن يوقفوا حركة الملاحة للمعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس (بورسعيد – بورفؤاد)، احتجاجا علي ما تم تداوله بشأن زيادة مبالغ التعاقد مع البنك، وفضت قوات الأمن تجمعهم وألقت القبض علي 19 متظاهراً منهم، ثم أمرت النيابة بضبط واحضار 9 أخرين بتهمة التحريض، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3128 ادارى قسم شرطة الشرق.