"كولودارو" وجهة شتوية مثالية

"كولودارو"، هي جزء من جنوب غرب الولايات المتحدة، وعاصمتها مدينة "دنفر". ويمكن زيارة هذه الوجهة على مدار السنة، إلا أنها تستقطب عشاق الرياضات الشتوية خصوصًا. وإلى التزلّج وتسلّق جبال الجليد، تحلو في "كولورادو"، ممارسة النشاطات الشتوية الآتية، كما زيارة بعض العناوين:

1. النشاطات الشتوية

في "كولورادو"، الولاية الأمريكيّة التي تشمل معظم جبال "روكي" الجنوبيّة، وكذلك الجزء الشمالي الشرقي من هضبة "كولورادو" والطرف الغربي من السهول العظمى، تحلو النشاطات الشتوية الآتية:

| التزحلق على الجليد، لا سيما في حلبات "فورت كولينز" أو "بولدر" المحوطة بالمقاهي والمحلات التجارية.

| الصيد في الجليد.

| تسلّق الجليد في جبل "أوراي"، حيث يُنظّم المهرجان السنوي الشهير خلال يناير/كانون الثاني. وتتوفّر أماكن أخرى جاذبة لمتسلّقي الجبال المحترفين في الشتاء، لا سيما "لايك سيتي" و"فيل" و"جراند جنكشن" وينابيع "غلينوود" و"ريدستون" و"بولدر" و"تيلوريد" و"سيلفيرتون".

2. العناوين الجاذبة



| متنزه "روكي ماونتن" الوطني: يبعد المتنزّه بضعة أميال من بلدة "إستيس بارك"، ويعد واحدًا من المتنزهات الوطنية الأكثر شعبيّة في الولايات المتحدة الأمريكية. ويحوي أكثر من 100 قمّة، ويؤدي طريق "ريدج" إلى ارتفاع يصل لأكثر من 3660 مترًا، مما يوفر سهولة الوصول إلى تضاريس طبيعية لافتة. العديد من الطرق مفتوحة على مدار السنة، إلا إذا حالت الظروف الجويّة دون ذلك. وغالبًا ما يأتي الناس هذا العنوان في الشتاء، للقيام بجولات التزلج برفقة مرشدين.

| حديقة "ميسا فيردي" الوطنية: تحوي قصر "كليف"، فضلًا عن الآلاف من المواقع الأثريّة ومسارات المشي لمسافات طويلة...

| منتجع "فيل": هو يستقطب حشودًا كبيرة في الشتاء، علمًا بأنه مكان لطيف للزيارة في أي وقت من السنة. ويشكّل أحد منتجعات التزلّج على الجليد الأكبر مساحةً في ولاية "كولورادو"، ويضمّ مجموعة من المطاعم والمحلات التجارية والفنادق.