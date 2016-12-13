اليوم..مصطفى الرزاز ضيف «الجملة ناقصة» على ميجاFM

كتبت – إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج” الجملة ناقصة” على راديو ميجاFM، خلآل حلقة اليوم، د كتور مصطفى الرزاز، لعرض مبادرة لترميم لوحات الكنيسة البطرسية، وللحديث عن أهمية اللوحات والفنانين الذين شاركوا في رسم هذه اللوحات.

ومن المعروف أن، الرزاز تولي مسئولية إنشاء كليات التربية النوعية على مستوى الجمهورية، وتولى عمادة فرعها بالدقي التابع لجامعة القاهرة، تقلد العديد من المناصب الفنية والثقافية، وتولي رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة لمدة عامين، وقدم خلال عمله كمستشار للفنون التشكيلية بمكتبة الإسكندرية العديد من المعارض والفعاليات الفنية الناجحة.