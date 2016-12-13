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وزير النقل يلتقي مديري ونظار محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية

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وزير النقل يلتقي مديري ونظار محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية وزير النقل يلتقي مديري ونظار محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية

وزير النقل

عقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل، اجتماعًا، مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، بحضور نظار جميع محطات السكك الحديدية على جميع الخطوط لاستعراض نتائج التقرير الخاص بمستوى نظافة وتطوير وتحسين جميع محطات السكك الحديدية، والذي أعدته لجان فنية متخصصة شكلها الوزير لهذا الغرض.

حيث استعرض الوزير تقريرًا متكاملًا مدعمًا بالصور عن موقف أكثر من 100 محطة في الوجهين القبلي والبحري من حيث نظافة وإضاءة المحطات وتوافر وجاهزية عناصر الأمن الصناعي بكل محطة، والموقف التنفيذي للمحطات التي يجري تطويرها وتحسينها، حيث وجه الوزير نظار المحطات بضرورة مراقبة عمل المقاولين المنفذين لتحسين وتطوير المحطات، واتباع آلية جديدية يتم تنسيقها مع رئيس هيئة السكك الحديدية، لإصلاح ما يطرأ على أي محطة من سلبيات تتعلق بالنظافة أو الإضاءة أو وجود خردة بما يسهم فى رفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة من جانب الهيئة للمواطنين وكذلك انتظام جداول التشغيل.

وأكد سعيد، أن هذا اللقاء سيعقد بعد شهر من الآن، وسيكون هناك لجان متابعة دورية للوقوف على إزالة ماتم عرضه من سلبيات خاصة خلال هذا الشهر، مضيفًا أن المواطن يجب ان يشعر بتحسن ملموس في الخدمة المقدمة إليه.

وأشار سعيد، أن الوزارة تتبني برنامج طموح لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، يشمل تطوير المحطات والمزلقانات والإشارات الكهربائية والوحدات المتحركة ( عربات الركاب بدرجاتها المختلفة )، بإجمالي تكلفة تتعدى 30 مليار جنيه، لافتًا أنه يتم إصلاح 100 جرار سكة حديد، وجاري بحث العروض الخاصة بتوريد 200 جرار جديد، وجاري تنفيذ مشروع كهربة اشارات السكك الحديدية بتكلفة 10 مليار جنيه، وكذلك جاري تطوير عدد 1100 مزلقان وتطوير وتحسين محطات السكك الحديدية وتوريد وتحسين وتطوير عدد كبير من عربات السكك الحديدية لتدعيم الأسطول.

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