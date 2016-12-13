ميناء دمياط يستقبل 7 سفن للحاويات والبضائع العامة

(أ.ش.أ)

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن بضائع عامة، وغادره 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء في بيان لها، اليوم، أن هناك 29 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، وأشار البيان إلى وصول 2 قطار بحمولة بلغت 24 ألف طن قمح و118 سيارة بحمولة بلغت 52 طن قمح.

وذكر البيان، أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 109975 طنًا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 90392 طن قمح، وأوضح، أن حركة الصادرات من الميناء شملت 2780 طن يوريا و8821 طن سماد سائل و1550 طن زيت و50 طن كسر زجاج.